Compie 73 anni, ma il tempo sembra non passare: ecco com’è oggi Lionel Richie

Il cantante, compositore e produttore discografico statunitense compie oggi 73 anni d’età. Ecco che cosa fa oggi l’ex frontman dei Commodore. Il tempo per lui sembra non passare: è ancora in forma smagliante!

Vi ricordate di Lionel Richie? Il cantante statunitense nato a Tuskegee nel 1949 compie oggi 73 anni! E da come appare sul suo profilo Instagram è in splendida forma e pieno di voglia di incantare ancora il suo pubblico con le sue performances artistiche.

Lionel Richie fu cantante e sassofonista con i Commodore, gruppo statunitense che ebbe un successo clamoroso fra gli anni Settanta e gli anni Ottanta. Ma nel 1982 il cantante decise di abbandonare i Commodore per intraprendere la sua carriera da solista. Una scelta che si rivelò indovinata. Infatti, Lionel Richie ebbe un incredibile successo negli anni Ottanta e Novanta, vendendo milioni e milioni di dischi in tutto il mondo!

Fra i suoi pezzi maggiormente conosciuti e apprezzati troviamo il brano – scritto con Michael Jackson – ‘We are the world’ e altre canzoni come ‘Hello’, ‘Say You, Say Me’ – vincitrice del Premio Oscar nel 1986 – ‘Endless Love’ e tante altre ancora! Richie si è aggiudicato quattro Grammy Awards e un Golden Globe.

Lionel Richie è il padre adottivo dell’attrice Nicole Richie. Nel suo passato ci sono due matrimoni falliti. Il primo con Brenda Harvey nel 1975 (insieme hanno adottato Nicole), matrimonio terminato nel 1993. Il secondo con Diane Alexander, dalla quale unione sono nati i figli Myles Brockman e Sofia Richie. Anche questo secondo matrimonio si è concluso nel 2004.

Buon compleanno Lionel Richie: compie 73 anni il noto cantante americano!

Negli anni Novanta – quando era al massimo del successo nella sua carriera artistica da solista – Lionel Richie fu vittima di un serio problema alla gola. L’artista rischiò di dover interrompere per sempre la sua attività musicale, a causa di un reflusso gastrico causato da un’alimentazione errata nelle ore serali. Fortunatamente per lui tutto si risolse per il meglio e Lionel Richie tornò presto sulla scena!

In un’intervista rilasciata pochi mesi fa alla rivista ‘People’, il cantante confessò il difficile momento passato a causa di questo problema: “Sono stato pericolosamente vicino all’esaurimento nervoso. Ero preoccupato per le operazioni, c’è poco da scherzare con queste cose. Non avrei mai pensato che sarebbe finita. Un giorno un vecchio di colore mi prese da parte, mentre ero in spiaggia, e mi disse ‘tu devi sopravvivere, perché sei il nostro faro di speranza. Se ce la fai tu, sappiamo che possiamo farcela anche noi’ e mi sono messo a piangere”.

Oggi Richie è ancora molto conosciuto e apprezzato e condivide tantissimi scatti di lavoro e della sua quotidianità su Instagram. Nel 2019, poco prima dello scoppio della pandemia, Lionel Richie ha intrapreso un tour di ben 33 date nel Nord America. Buon compleanno Richie!