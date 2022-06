“I miei amici vogliono che gli ospiti paghino le loro nozze”: l’incredibile scelta di una coppia di sposini divide il web

L’ospite di un matrimonio è rimasto sconcertato nello scoprire che la ‘lista nozze’ prevedeva solo versamenti in contanti che la coppia utilizzerà per tutte le spese di nozze del loro ‘grande giorno’

Essere invitati ad un matrimonio prevede solitamente di presentarsi con un regalo, generalmente scelto da una lista nozze predisposta dagli sposi (anche se nulla vieta di regalare loro qualcosa di differente stupendoli con effetti speciali). Certo è che nessuno si aspetterebbe di presenziare ad un matrimonio che dovrà pagare, in qualità di ospite, di tasca propria.

Nessuna lista nozze, sposi chiedono agli ospiti di pagargli il matrimonio

È quanto rivelato da un uomo che ha rivelato di essere rimasto sconcertato nel rendersi conto che la coppia che lo aveva invitato alle sue nozze accettava solo ‘regali’ sotto forma di contanti e che con quella cifra avrebbero coperto le spese del matrimonio. Certo è vero che le nozze possono, tra organizzazione, location, spese per il ricevimento e la torta, diventare estremamente costosi ma solitamente l’onere finanziario grava sulle due persone che si sposano o sulle loro famiglie.

Il budget complessivo supera i 30mila dollari

In questo caso un ospite ha rivelato su Reddit di essere rimasto confuso dopo che gli è stato inviato l’elenco dei ‘doni’ da regalare alla coppia scoprendo che volevano soltanto donazioni in denaro rifiutando qualsiasi regalo. L’ospite ha detto che la lita è stata divisa in sezioni in base ai vari costi delle nozze, compresi l’abito da sposa e la luna di miele, arrivando ad un totale sbalorditivo di circa 30mila dollari. Con 125 ospiti nella lista delle partecipazioni al matrimonio, ognuno di loro avrebbe dovuto donare almeno 240 dollari per coprire il loro importante budget.

“Un mio conoscente si sposa e ha inviato il registro del matrimonio – ha raccontato nel post – ora questa persona vuole un tipo di matrimonio esagerato per il suo stile di vita. Uno dei due non lavora ma il costro del matrimonio ammonta a circa 30mila dollari. Come faccio a saperlo? La loro ‘lista nozze’ ha solo fondi in contanti per ogni singolo ospite, hanno detto assolutamente niente regali. C’è tutto, dal videomaker all’abito da sposa e persino i costi di manicure e pedicure. Dovrebbe essere un conteggio degli ospiti di 125, quindi immagino che si aspettino che tutti contribuiscano con almeno 240 dollari”

La reazione degli utenti su Reddit

Alcuni utenti sono rimasti ugualmente sconcertati dalla richiesta della coppia e molti hanno commentato che non si dovrebbe far sentire gli ospiti come se stessero ‘finanziando’ l’intero matrimonio. “Chiamalo semplicemente il tuo fondo per la lunadi mieie e usalo per quello che vuoi. Spetta alla coppia stabilire un budget adeguato ma con tatto, non lasciando gli ospiti con la sensazione di essere i finanziatori del tuo giorno speciale“. Un altro ha aggiunto: “Penso che dovresti rispondere ‘impossibile partecipare’ e rinunciare a dare soldi a questa coppia. Ma alcuni utenti hanno sottolineato che chiedere contanti invece di regali non è così sbagliato, soprattutto se si corre il rischio di regalare alla coppia articoli per la casa dei quali è già in possesso.