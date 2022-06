Charlene ricompare dopo 15 giorni accanto ad Alberto ma i dubbi restano: l’opinione pubblica si spacca

Dopo giorni di supposizioni in merito alle ragioni della nuova sparizione dalle scene della principessa Charlene di Monaco lei è riapparsa a sorpresa, ancora una volta accanto al marito Alberto

Che fine ha fatto Charlène di Monaco? È la domanda che per giorni si sono posti in moltissimi non avendo ricevuto, dopo l’annuncio di positività al Covid, alcun suo aggiornamento. Non molto tempo dopo la sua apparizione pubblica al Gp di Formula 1 di Montecarlo, in compagnia del principe Alberto e dei suoi figli, la principessa ha infatti annunciato di aver contratto il Covid e ha dunque dovuto iniziare un periodo di isolamento nella sua tenuta.

In tutto questo periodo però non ha fornito alcun aggiornamento in merito al suo stato di salute nè tantomeno rilasciato dichiarazioni di alcun tipo, portando molte persone a chiedersi se davvero dietro la sua nuova assenza vi fosse solo il Covid o se stesse facendo i conti con altre problematiche di palazzo.

Charlène ed Alberto, sguardi tristi e distaccati. Cosa sta succedendo?

Ebbene dopo un periodo di dubbi, supposizioni ed illazioni, la principessa, finalmente ristabilita dal Covid, si è nuovamente mostrata accanto al marito in occasione delle celebrazioni del Corpus Domini. Facendo tirare a tutti un sospiro di sollievo, seppur momentaneo; infatti se da un lato c’è chi ha gioito per la sua ricomparsa, dall’altro in molti hanno notato come nel corso della sua nuova apparizione ufficiale sia parsa un pò distaccata, domandandosi se fosse ancora triste o se sia semplicemente l’immagine di una personalità dalle mille sfaccettature.

Le ipotesi sullo stato d’animo della principessa Wittstock

Certamente dopo il travagliato periodo legato ai problemi di salute affrontato nel 2021, Charlène Wittstock pare aver trovato nuova serenità. Tanto da essere tornata prima di quanto previsto accanto al principe e marito Alberto e a Gabriella e Jacques, i suoi figli.

I tabloid non hanno però potuto fare a meno di avanzare ipotesi su quali possano essere, nel privato, i rapporti della coppia e se il loro matrimonio sia stabile e forte o se stiano attraversando una crisi. Le assenze prolungate (in questo caso sono trascorsi 15 giorni dall’ultima comunicazione di Charlene) e gli sguardi apparentemente tristi e distaccati della principessa hanno fatto temere il peggio. Ma in questo caso anche l’espressione di Alberto ha fatto preoccupare, dato che secondo molti è parso scuro in volto e quasi accigliato.

Charlène sorridente sul palco del Monte Carlo Tv Festival

La situazione è radicalmente cambiata poco dopo, quando Charlène si è presentata alla cerimonia di apertura del 61° Monte Carlo Tv Festival. Con indosso uno splendido abito verde ed enormi gioielli, è sembrata un’altra persona rispetto a poche ore prima. È parsa decisamente a suo agio sul palco, sorridente ed elegantissima, grazie alla creazione di Lanvin, un abito non economico ma che si può acquistare, per chi volesse testare il look della principessa, anche online. Insomma i dubbi in merito a quanto stia accadendo davvero tra le sale di Palazzo rimangono.