Muore mentre è al lavoro in un vigneto: era il figlio del direttore di una nota cantina – aveva solo 26 anni

Un gravissimo incidente si è registrato questa mattina in provincia di Verona. Infatti, un giovane di 26 anni è rimasto schiacciato dal trattore sul quale stava operando in un vigneto. Una tragedia immane che ha sconvolto la zona, essendo il ragazzo molto conosciuto nel mondo del vino.

Una tristissima notizia si è avuta questa mattina a Mazzurega di Fumane, in contrada La Ca’, in provincia di Verona. Ha perso la vita, infatti, un imprenditore agricolo di appena 26 anni, schiacciato dal trattore che stava guidando in un vigneto della zona.

Si tratta di Marco Accordini, figlio del noto direttore della Cantina Valpolicella Negrar Daniele Accordini. Il ragazzo, assunto presso l’azienda di famiglia, stava lavorando in uno dei loro vigneti, quando è stato sorpreso dall’incredibile e improvviso incidente sul trattore. Il giovane è rimasto schiacciato e intrappolato dal trattore dopo che esso si è ribaltato.

Le dinamiche dell’incidente – stando alle prime ricostruzioni emerse – riferiscono come il trattore si sia ribaltato dopo che il giovane ha sbattuto contro un muretto. Marco Accordini, infatti, stava guidando il trattore in retromarcia prima di impattare contro il muretto che è risultato a lui fatale. La manovra la stava compiendo su un terreno in pendenza. Il giovane, dopo il ribaltamento, è rimasto schiacciato sotto il mezzo agricolo.

Sull’incidente stanno indagando i carabinieri della stazione di San Pietro in Cariano, ma stando a quanto rivelato nelle ultime ore non ci sarebbero troppi dubbi sulle esatte dinamiche. L’incidente è avvenuto questa mattina poco dopo le ore 8.

Drammatico incidente sul trattore: muore giovane imprenditore agricolo in provincia di Verona

Il terribile lutto ha colpito un’intera comunità e tutta la zona. Infatti, Marco e suo padre sono molto conosciuti in questi territori e in tutto il settore vitivinicolo. Inutile qualsiasi tentativo di soccorso. Il ragazzo ha riportato traumi troppo gravi dovuti al ribaltamento e al successivo schiacciamento. Sul posto, subito dopo l’incidente, sono giunti gli operatori sanitari – con anche un elicottero – e i vigili del fuoco. Questi ultimi hanno imbragato il ragazzo, in modo tale da liberarlo da sotto il trattore. Gli operatori del pronto soccorso si sono immediatamente accorti che non ci sarebbe stato nulla da fare per salvare il giovane imprenditore.

Marco Accordini si era laureato pochi anni fa in Scienze Agrarie. Oltre a lui e al padre nell’azienda lavorano anche lo zio Tiziano e i cugini Giacomo e Paolo. Negli ultimi tempi il ragazzo stava ampliando il loro territorio, in modo tale da creare nuovi vigneti intorno all’azienda di famiglia e al bed and breakfast di recente costruzione. La famiglia Accordini, infatti, dopo l’azienda vitivinicola aveva inaugurato nel maggio 2019 l’agriturismo Acinatico Wine Relais, a pochi metri dalla cantina.