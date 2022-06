Futura moglie muore poche ore prima delle nozze – terribile lutto per una ex star di X-Factor

La fidanzata e futura moglie di Tom Mann, ex concorrente di X-Factor in Inghilterra, è deceduta poche ore prima di convolare a nozze. L’incredibile lutto ha colpito l’intero mondo dello spettacolo nel Regno Unito. Il decesso è avvenuto improvvisamente e la donna non aveva alcuna patologia pregressa.

Si chiamava Danielle Hampson ed era la fidanzata e futura moglie di Tom Mann, cantante ed ex star di X-Factor in Inghilterra nel 2014. La 34enne si è spenta improvvisamente poche ore prima di convolare a nozze con il cantante di 28 anni. L’incredibile lutto è avvenuto nella mattina di sabato 18 giugno, stesso giorno del loro matrimonio.

La tragedia ha scosso il mondo dello spettacolo inglese. Danielle Hampson e Tom Mann si erano conosciuti oltre 7 anni fa – fidanzandosi ufficialmente nel 2019 – e 8 mesi fa sono diventati genitori del piccolo Bowie. La donna non ha mai avuto problemi di salute in passato. La morte, dunque, è ancora più assurda e drammatica.

Danielle era una dirigente di Pubbliche Relazioni ed era appena rientrata – insieme al suo compagno Tom e al piccolo Bowie – da una stupenda vacanza in Italia, precisamente in Sardegna.

L’assurdo lutto dell’ex concorrente di X-Factor, Tom Mann

Ancora sconosciute le cause del decesso. Probabilmente la donna ha accusato un malore improvviso, risultatole fatale. L’ex concorrente di X-Factor, Tom Mann, ha scritto alcune drammatiche e tristi parole sui social poche ore dopo la drammatica notizia della morte di sua moglie Danielle Hampson.

Questo il ricordo di Tom Mann verso la sua compagna scomparsa: “Non posso credere di scrivere queste parole ma la mia cara Dani – la mia migliore amica, il mio tutto, l’amore della mia vita – è morta nelle prime ore di sabato mattina, 18 giugno. Mi sento come se avessi pianto un oceano. Non siamo mai arrivati ​​all’altare, a pronunciare i nostri voti, o a ballare il nostro primo ballo, ma so che sai che eri tutto il mio mondo e la cosa migliore che mi sia mai capitata, Danielle. Indosserò questo anello che avrei dovuto indossare sempre come segno del mio amore incondizionato per te”.

L’artista ha continuato: “Sono completamente distrutto nel tentativo di elaborare questo e onestamente non so come affrontarlo, ma so che devo usare tutta la forza che ho per il nostro bambino. Ti prometto che farò di tutto per crescere Bowie proprio come abbiamo sempre voluto. Ti prometto che saprà quanto fosse fantastica la sua mamma. Prometto di renderti così orgoglioso. Cercherò di trovare pace nei vostri messaggi e commenti, ma in questo momento sono in lutto e lo sarò per molto, molto tempo. Mia cara Dani, la luce più brillante in ogni stanza, il mio mondo non è altro che oscurità senza di te. Mi mancherai per sempre”.