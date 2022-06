Fare la spesa è più facile e conveniente: importante novità nella famosa città italiana

Con inflazione e prezzi alle stelle è importante trovare ottime offerte e sconti anche quando ci si reca a fare la spesa. In una città italiana c’è ora un’opportunità in più grazie ad una nuova apertura

Non sono tempi facili per gli italiani, costretti a cercare in tutti i modi di far tornare i conti tra prezzi dei carburanti alle stelle, inflazione fuori controllo e stipendi che non aumentano. Anche fare la spesa può diventare complicato considerato il fatto che molti generi alimentari hanno subito rincari in alcuni casi anche sostanziosi.

E dunque la caccia allo sconto o all’offerta del momento è ormai aperta da settimane, cercando di riempire il carrello senza svuotare il portafogli. Ecco allora che nuove aperture possono risultare molto vantaggiose da questo punto di vista dal momento che solitamente l’inaugurazione di un nuovo supermercato è accompagnata da una serie di offerte lancio riservate ai clienti.

Nuovo supermercato apre a Napoli, tutte le novità per risparmiare

Ed è quanto sta accadendo in una grande ed importante città italiana dove il 22 giugno è stato inaugurato un nuovo punto vendita con una fitta serie di buoni sconto da 5 euro su una spesa minima di 30 euro insieme a moltissimi libri regalati ai primi 2000 clienti che sono andati a fare la spesa.

Ci troviamo a Napoli dove, nell’antico palazzo monumentale ex Odeon, ha aperto il nuovo negozio firmato Sole365, catena di supermercati presente sin dal 2013 in tutta la regione Campania e che oggi conta 50 punti vendita in rete diretta ai quali si sommano i 16 affiliati ed oltre 2.800 dipendenti. Il gruppo Sole365 fa parte el gruppo Megamark, importante azienda di distribuzione del Meridione e socia del gruppo Selex.

Obiettivo, fare la spesa risparmiando tutti i giorni dell’anno

Il nuovo supermercato aperto in Piazza Pidigrotta 10/14 è la rappresentazione della filosofia aziendale ovvero offrire una fitta serie di prodotti selezionati a prezzi ridotti, tutto l’anno. Si cerca insomma di andare oltre l’offerta del momento puntando sul risparmio costante, tutti i giorni, su qualsiasi prodotto in vendita, cercando di contrastare il carovita e l’incremento dei prezzi che non pare volersi arrestare.

Insomma dal punto di vista economico, aperture come quella di Napoli sono oggi di primaria importanza per aiutare i clienti a vivere l’esperienza di spesa con meno stress e senza svenarsi. L’Amministratore Delegato Michele Apuzzo ha a tal proposito sottolineato che si tratta di un’apertura speciale, “sia per la bellezza e il valore storico del palazzo che ci ospita, ma anche perché la nostra presenza sul territorio si arricchisce di una zona nevralgica per la città di Napoli”.

Le parole del Direttore Commerciale

Anche il direttore commerciale Antonio Apuzzo ha voluto dire la sua: “Non solo andremo incontro alle esigenze di molti nostri clienti che pur di fare la spesa da noi uscivano dal proprio quartiere, ma avremo l’occasione di far vivere a molti altri napoletani il nostro modello centrato sui reali bisogni dei consumatori, nella direzione del concreto risparmio quotidiano e della qualità di prodotti e accoglienza“.