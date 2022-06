La Principessa Eugenia non sopporta Kate Middleton? Nuovi clamorosi retroscena

Da tempo si parla del possibile astio tra Eugenie (e Beatrice) di York e la moglie del principe William ma qual è la verità? Ecco tutti gli indizi di una crescente distanza tra le due

Nei giorni immediatamente successivi alla settimana dedicata al Giubileo di Platino, i tabloid inglesi hanno iniziato ad ipotizzare quali possano essere i rapporti tra due figure femminili di punta della Casa Reale. Non stiamo parlando della Regina Elisabetta nè tantomeno di Camilla, bensì della moglie del principe Willia, Kate Middleton ed Eugenie di York.

Per la verità sono anni che i giornali scandalistici britannici parlano dei loro presunti rapporti ipotizzano che vi sia dell’astio tra le due. In particolare sarebbe la figlia di Sarah Ferguson a non sopportare la Duchessa di Cambridge ed un ‘gesto’ di pochi giorni fa avrebbe fatto riesplodere il gossip a riguardo.

Kate Middleton ed Eugenie di York, quali sono i loro rapporti?

Il gesto sarebbe stato molto probabilmente frutto di una semplice svista ma non tutti li escludono: pochi giorni dopo le celebrazioni per il Platinum Jubilee, dedicato al 70 anni di regno della Regina Elisabetta, Eugenie di York ha infatti pubblicato una carrellata di istantanee dei festeggiamenti su Instagram.

Ed in una di queste foto, nella quale sono stati immortalati i membri della Royal Family sul balcone di Buckingham Palace, Kate manca poichè è stata ‘tagliata’ dallo scatto; in prima battuta c’è chi ha subito pensato che Eugenie possa averlo fatto volutamente, ipotesi che va a cozzare con le difficoltà legate al ridimensionamento degli scatti orizzontali sul noto social network (Infatti oltre a Kate anche Camilla è stata tagliata). Ma, c’è chi è convinto che Eugenie non la sopporti perchè le immagini orizzontali possono essere postate e lo spazio sopra e sotto la foto viene riempito da uno sfondo in tinta unita in modo automatico.

Eugenie non sopporta Kate? La verità

In ogni caso tanto è bastato a scatenare il dibattito e riaccendere il gossip in merito a quale possa essere la situazione tra le due. Stando a quanto riportato su Express i rapporti gelidi non riguarderebbero solo Eugenie ma anche Beatrice e ci sarebbe una precisa ragione. Le due, secondo il tabloid, si sarebbero sempre sentite oscurate da Kate Middleton. In passato inoltre William era molto legato alla due cugine ma dopo il matrimonio con la futura regina si sarebbe progressivamente allontanato da loro.

E di questi ‘problemi’ di famiglia se ne parla da molto tempo dal momento che facendo un salto indietro al 2016, si leggeva sul Daily Mail, parole della giornalista Catherine Ostler, che vi era una “relazione piuttosto fredda” tra le sorelle York e la Middleton. E che la prova di questo era da ricercarsi nella “reciproca indifferenza” che non passava certamente inosservata durante le occasioni pubbliche. Eugenie in seguito si è molto avvicinata a Meghan Markle, i cui rapporti con William e con Kate sono ormai molto difficili. Anche in questo caso la prova dei fatti sta in quanto accaduto pochi giorni fa, quando i Duchi di Cambridge si sono praticamente ignorati nel corso delle intere celebrazioni del Giubileo di Platino ed in particolare durante la messa di ringraziamento a St.Paul.

Eugenie di York ha scelto da che parte stare

Ma non è tutto perchè Eugenie di York che vive a Frogmore Cottage (la casa londinese di Harry e Meghan) insieme al marito Jack Brooksbank e al primogenito August è stata l’unica a volare a Los Angeles per incontrare i duchi di Sussex. Andando insieme al cugino ad assistere al Super Bowl 2022, e finendo così su dozzine di giornali inglesi.

Insomma Eugenie avrebbe scelto da quale parte stare, incurante dell’intervista rilasciata da Harry e Meghan ad Oprah nella quale hanno attaccato a più riprese la royal family; senza alcun imbarazzo ha anche deciso, appunto, di mostrarlo al mondo. Data la situazione, i rapporti con Kate e con il cugino William potranno essere recuperati?