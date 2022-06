Spopola su TikTok la ricetta della ‘Healthy Cola’ – ma è davvero salutare? Ecco come stanno le cose

Sta facendo discutere un video pubblicato sul noto social network, riguardante la preparazione di una Coca Cola maggiormente salutare. La ‘ricetta’ riguarderebbe anche altre bevande gassate. Ma è realmente più salutare dell’originale? Ecco il parere degli esperti a riguardo!

La Coca Cola è una delle bevande più bevute al mondo, nonostante non sia propriamente salutare! La bevanda – inventata dal farmacista americano John Stith Pemberton nel 1886 – inizialmente era vista come un rimedio contro i sintomi della stanchezza e di altri comuni mali. Successivamente divenne una delle bevande più conosciute e lo è ancora ai giorni nostri!

La ricetta originale della Coca Cola è segretissima. Molti marchi hanno provato a imitarla con scarsi risultati rispetto al gusto originale. La notizia delle ultime ore sta facendo il giro del mondo e riguarda un video diventato virale su TikTok. In esso si vede la TikToker Amanda Jones presentare ai suoi followers la ricetta da lei inventata per ottenere una Coca Cola maggiormente salutare, detta Healthy Cola (‘Cola sana’). Ma sarà realmente salutare come dice?

Nel video si vede la TikToker miscelare l’aceto balsamico in un bicchiere pieno di ghiaccio insieme a dell’acqua frizzante aromatizzata. Attraverso questo procedimento sarà possibile, per la TikToker, realizzare non solo la Coca Cola. Infatti, Amanda Jones ha fatto presente che il mix con l’aceto balsamico potrà essere applicato a qualsiasi bevanda analcolica gassata per renderla maggiormente salutare.

La ragazza ha affermato nel video di essere venuta a conoscenza di questa ricetta dalla sua insegnante di pilates. Ha pensato, quindi, bene di condividerla con i suoi followers.

Una Coca Cola maggiormente salutare? Ecco che video ha realizzato una TikToker americana!

Il video ha già registrato oltre 6 milioni di visualizzazioni e proviene dagli Stati Uniti d’America. Ma questo video nel quale si vede il procedimento per realizzare tali bibite gassate ha mandato su tutte le furie l’American Dental Association. Per gli esperti, infatti, gli elementi che compongono il mix in realtà causano un logoramento dello smalto dentale.

Queste le parole a riguardo di Edmond Hewlett, uno dei dottori dell’American Dental Association: “Adoro l’aceto balsamico, ma mi piace di più sull’insalata che nel bicchiere. È molto più delicato per i denti che immergerli in una miscela di due acidi. Più è acida la bevanda, maggiore è il rischio di erosione dei denti con il consumo frequente”.

Il dottore ha continuato: “Le persone trovano rinfrescanti le bevande gassate, soprattutto in questo periodo dell’anno. Ma vanno gustate con moderazione e preferibilmente durante i pasti. Ma se si sta cercando qualcosa che sia effettivamente buono per la salute dentale, l’acqua normale o il latte sono sempre ottime opzioni”.

Le bevande acide senza zucchero, quindi, sono molto meno salutari delle normali bibite gassate. Inoltre – stando al valido parere dei dentisti – creano problemi ai denti, aumentando il rischio legato all’erosione.