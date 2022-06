È parente della Regina ma in pochi la conoscono: ecco chi è la ‘Lady’ che ha fatto la storia

La famiglia reale è molto numerosa e per questo non tutti i parenti della Regina Elisabetta sono noti al pubblico. Vi è una Windsor, nipote di Elizabeth, che ha fatto qualcosa di estremamente importante per il paese

Una cameriera ed un tosatore di pecore concepirono colui che, molti anni dopo, sposerà una parente stretta della Regina Elisabetta. Ma facciamo un passo indietro: la casa reale vanta una famiglia particolarmente numerosa, una delle più numerose d’Europa considerato il fatto che oltre agli otto nipoti, Queen Elizabeth vanta altri dodici bisnipoti e tantissimi cugini.

I riflettori dei tabloid del paese sono inevitabilmente puntati sui parenti a lei più vicini, dal figlio ai nipoti, ma ci sono anche altri reali, che pur rimanendo più nell’ombra, hanno contribuito a fare la storia del Paese con gesti importanti e di grande rilievo. Tra di loro vi è una 44enne, concepita da un cugino di primo grado della Regina ovvero il duca di Gloucester, insieme a Brigida Van Deurs, nobildonna danese.

Lady Davina Windsor, la reale poco conosciuta ma che ha fatto la storia

Stiamo parlando di Lady Davina Windsor, forse una delle reali di Buckingham Palace meno conosciute anche dallo stesso popolo inglese. Il ‘legame’ familiare però era già forte fin dai primi istanti della sua nascita: venne infatti al mondo, proprio come Harry e William, nel St. Mary’s Hospital di Londra. Trascorrendo la sua infanzia, sempre come i due nipoti della regina, nelle suggestive stanze di Kensington Palace.

Lei non ha mai amato stare sotto i riflettori, lasciando che fossero i genitori ad apparire in occasione degli eventi pubblici più importanti ma, pur non rappresentando la Corona, non è mai mancata alle riunioni di famiglia dei Windsor. Lady Davina infatti era presente anche all’appuntamento più importante del Giubileo di Platino, ovvero la messa di ringraziamento tenutasi nella cattedrale di St. Paul, unica uscita pubblica del duca di Sussex Harry e delle consorte Meghan Markle nel loro viaggio nel Regno Unito per omaggiare la Regina.

La prima reale inglese ad aver sposato un maori

In pochissimi però l’hanno notata ed anche le immagini che la ritraggono sono centellinate rispetto a quelle scattate a diversi altri reali. Eppure, indagando meglio la sua vita, possiamo dire senza ombra di dubbio che abbia fatto la storia della monarchia inglese. Infatti è la prima reale che ha imparentato ‘zia’ Elisabetta con un maori, ovvero il sovracitato Gary Lewis, sposato nel 2004 quando Davina aveva 27 anni.

Le nozze in stile ‘royal wedding’ sono state celebrate nella cappella di Kensington Palace, rispettando la ‘netiquette’ reale. Anche se Elisabetta non prese parte alle nozze, intervennero la principessa Anna ed il principe Edoardo con consorte (Sophie), due dei figli della Queen. Oltre ai genitori di Davina sono intervenuti Larry, padre dello sposo e noto in Nuova Zelanda per aver vinto il campionato di tosatura delle pecore negli anni ’80. Non mancarono anche la madre di Gary, Viki Carr, ed il figlio dell’uomo avuto da una donna in gioventù.

Il divorzio dopo 14 anni di matrimonio

“La mia famiglia fa parte della tribù Aitanga-a-Mahaki, la prima ad essersi insediata in questa parte della Nuova Zelanda” raccontò in tale occasione Tom Smiler, nonno della novella sposa la quale conobbe Gary a Bali nel 2000 mentre lui stava girando per il mondo a caccia di onde da ‘surfare’. Davina invece aveva deciso, poco dopo la laurea in comunicazione conseguita a Bristol, di concedersi una meritata vacanza e fu subito colpo di fulmine. La coppia ha una figlia, Senna Kowhai, nata a sei anni dalle sfarzose nozze e che vanta già un primato.

Si tratta infatti della prima persona multirazziale che fa parte della famiglia reale inglese. Il secondo figlio, Tane Mahuta, anche lui battezzato con nome maori, è nato nel 2012. Prima di scegliere di vivere a Londra i due hanno trascorso alcuni anni in Nuova Zelanda, ad Auckland. A sette anni dalla nascita del secondogenito e a 14 anni dal matrimonio, la coppia ha divorziato. La Windsor continua a mantenere un profilo basso vivendo lontana dai riflettori ma non mancando mai agli eventi legati alla casa reale.