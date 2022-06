È vero amore? Dopo mesi il gesto pubblico di Charlene e Albero non convince tutti

I ‘fan’ della casa reale lo attendevano da mesi e alla fine è arrivato: Charlène e Alberto si sono scambiati un gesto d’affetto in pubblico ma non tutti si sono detti convinti

Tra Charlène di Monaco ed il principe Alberto c’è ancora amore o le uscite pubbliche insieme sono frutto di accordi presi ‘dietro le quinte’? Se lo domandano in molti dopo il ritorno della principessa alla vita pubblica, accanto al marito in diverse occasioni nel corso delle ultime settimane. Certo è che quanto accaduto nel corso della visita di Stato in Norvegia, ha regalato ai fan della Casa reale molte emozioni proprio grazie ad un gesto di intimità atteso da molto tempo, anche se non tutti si sono detti convinti del fatto che dietro ad esso ci fosse vero affetto.

Charlène e Alberto di nuovo insieme, il gesto d’affetto

La coppia si è mostrata insieme ai figli, i gemellini Jacques e Gabriella di 7 anni durante quello che è di fatto il loro primo viaggio ufficiale da molto tempo a questa parte. La famiglia Grimaldi ha deciso di essere presente ad una mostra dedicata ad Alberto I: infatti il predecessore di Alberto II sul trono del Principato di Monaco viene ricordato per aver avviato le sue ricerche di esploratore proprio in Norvegia.

I fotografi si sono dunque subito concentrati sulla coppia reale per cogliere gesti, atteggiamenti e sguardi d’affetto tra i due e alla fine la coppia reale ha regalato un’emozione facendo qualcosa che non accadeva da moltissimi mesi. Dopo un lungo periodo di lontananza e i rumors in merito ad una crisi di coppia ormai insanabile, Alberto e Charlène si sono scambiati un fugace bacio sulle labbra seguito da un abbraccio.

Il gesto intimo di Charlène e Alberto, cosa si cela dietro al bacio?

Qualcosa che probabilmente passerebbe quasi inosservato per altre coppie reali ma che in questo caso riveste grande importanza dato che, dopo il lungo periodo trascorso in sud Africa a causa di un’infezione contratta da Charlène e al successivo ricovero in una clinica svizzera, le voci di una crisi matrimoniale con Alberto sono andate via via aumentando. Il bacio è stato per la verità molto frettoloso e la sequenza di immagini che lo immortala mostra volti a dire il vero non particolarmente rilassati e corpi contratti, elementi questi che hanno portato molte persone a dirsi poco convinte della sincerità di quel bacio parlando invece della possibilità di un ‘rito obbligato’, una sorta di dimostrazione al mondo del legame che li unisce

“Vogliamo parlare del mio divorzio, della mia casa in Svizzera? È deplorevole che certi giornali vendano falsità del genere sulla mia relazione, sulla mia vita”, aveva dichiarato la Principessa di Monaco nel corso di un intervista al giornale di Montecarlo Monaco Matin, mostrandosi infastidita per il continuo gossip sul suo conto e ribadendo che con il marito non vi sarebbe crisi alcuna. Parole che hanno messo in luce una certa irritazione ma che non sono bastate a spegnere del tutto i rumors. D’altro canto c’è chi ha ricordato che trattandosi di una coppia reale di un alto rango i gesti intimi in pubblico, per di più durante occasioni ufficiali, non devono essere ‘esagerati’.

Il look di Charlène durante il viaggio in Norvegia

In ogni caso Charlène è parsa in perfetta forma durante la visita alla corte di Oslo con re Harald V di Norvegia e con la consorte la regina Sonja indossando un tailleur maschile dai toni scuri, presenziando al vernissage della mostra “Sailing the Sea of Science, Scientist and explorer. Prince Albert Ier and the early norwegian exploration of Svalbard.”