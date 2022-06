Arriva lo sconto per la “sosta intelligente”: ecco dove e per quali mezzi

È attivo dal 23 giugno e permette di risparmiare una sostanziosa fetta del prezzo di noleggio. La novità riguarda un’importante città italiana ed un mezzo oggi molto in voga

Risparmiare il 20% del prezzo di noleggio? Da poco è possibile grazie ad una novità davvero importante che riguarda i residenti di un’importante città italiana ed uno specifico mezzo, ormai ampiamente utilizzato in particolare nelle grandi metropoli, dato che consente di spostarsi da un quartiere all’altro in tempi rapidi e a costi ridottissimi.

Stiamo parlando di Milano ed il mezzo in questione è il monopattino elettrico, il cui utilizzo ha numerosi pro ma, per i residenti e chi si muove in città anche qualche ‘contro’. Su tutti il fatto che molte persone non li parcheggiano correttamente una volta finito di utilizzarli, creando veri e propri parcheggi urbani selvaggi e, di fatto, abusivi.

Parcheggi correttamente? Hai uno sconto. Dove è stata ideata l’iniziativa

Da qui l’idea di premiare gli utilizzatori di monopattini elettrici che lo impiegano nel modo giusto parcheggiandolo correttamente a corsa conclusa. L’iniziativa è stata avviata da una delle aziende che si occupano di mobilità con la condivisione di questi mezzi, allo scopo di limitare il fenomeno del parcheggio selvaggio che interessa da tempo il capoluogo lombardo, ad oggi la città italiana con il maggior numero di veicoli per la mobilità dolce. Ma come funziona? Molto semplice, chi parcheggia ‘bene’ ovvero all’interno dei posteggi adibiti al monopattino elettrico, ha diritto ad uno sconto, sul prezzo totale per il noleggio, del 20%.

A Milano quotidianamente si contano oltre 8600 spostamenti in monopattino e sono oltre 5000 i veicoli in circolazione. Ma il problema principale non è tanto il traffico quanto piuttosto la sosta di questi mezzi, lasciati troppo spesso al di fuori dei posteggi che il comune ha realizzato. E così dal 23 giugno è stato ideato questo bonus con la riduzione del 20% in caso di parcheggio corretto e non ‘a casaccio’.

Un incentivo per arrivare ad un cambiamento culturale

Certamente si tratta di un’inziativa ‘particolare’ ma potrebbe sortire interessanti effetti, non solo rendendo gli utilizzatori di monopattini più consapevoli in merito alle buone norme di comportamento ma spingendo, in virtù dei prezzi di noleggio ridotti e dell’ulteriore sconto aggiunto, altre persone ad iniziare ad usarli al posto dell’automobile o dei motorini a benzina, facendo del bene all’ambiente.

L’obiettivo è di rendere il centro milanese un modello virtuoso non soltanto per l’alto numero di veicoli di questo tipo ma anche per senso civico e rispetto delle regole. Andando di fatto a coniugare la sostenibilità ambientale con la vivibilità in un centro cittadino. Con un incentivo che spinga, passo dopo passo, ad un importante cambiamento culturale. Funzionerà?