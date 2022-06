Calciatore, artista di successo ed icona gender fluid: avete mai visto il figlio 16enne di Madonna?

Tra i personaggi che passo dopo passo stanno creandosi un posto nella cultura mainstream statunitense c’è un giovane e poliedrico ‘figlio d’arte’ ricco di doti proprio come la mamma. Ecco chi è David Banda

Compare spesso in foto con la madre ma è da quando ha iniziato a dare prova della sua personalità anche attraverso il suo stile che i riflettori hanno iniziato ad essere puntati su di lui. E pur avendo solo 16 anni è già considerato un artista poliedrico ed un’icona gender fluid, e da ormai più di un anno fa regolarmente parlare di sè, non tanto per le doti della madre quanto per le sue capacità trasversali.

Ma non tutti hanno ancora capito di chi si tratta: stiamo parlando di David Banda, calciatore, ballerino, musicista, cantante e anche modello: è il 16enne figlio adottivo di Madonna e dell’ex marito della pop star, il regista Guy Ritchie.

Chi è David Banda, il figlio 16enne di Madonna icona gender fluid

David Banda Mwale Ciccone Ritchie, questo il suo nome completo, ha sicuramente ereditato dalla madre la sicurezza in sè stesso ed è stata di fatto lei a farlo conoscere a tutti mostrandolo in un video postato sui social mentre sfilava con indosso un lungo abito in seta firmato Mae Couture sulle note ti I’ve Got the Power degli Snap. “La fiducia è tutto” scriveva Madonna lo scorso anno nella didascalia che accompagnava il filmato e da quel giorno David ne ha decisamente fatta di strada, divertendosi nell’indossare anche iconoci abiti della stessa mamma ed in particolare quello che la diva indossò nel 1993, sfilando con lei ma rubandole di fatto la scena.

Mostrando di non avere alcun imbarazzo nel scegliere look estremamente fluidi e mostrando sempre un’originale eleganza ed un grande talento. L’occasione di rivederlo in scena si è presentata in occasione del WBA World Lightweight Championship di New York: è qui che ha scelto di indossare il famosissimo abito Adidas x Gucci tanto caro a Madonna, che nel 93 lo indossò nell’ambito di una collaborazione del brand sportivo con Laura Whitcomb di Label NYC. Recentemente ci ha pensato Alessandro Michele all’interno della sua collezione Exquisite Gucci a rivisitarlo ed il figlio della cantante non si è fatto sfuggire l’occasione di sfoggiarlo in pubblico. Con mamma che orgogliosa ha mostrato sui social lo stile di David.

Il 16enne è il nuovo idolo della Gen Z

Il ragazzo è stato adottato dall’allora coppia Madonna-Guy Ritchie in Malawi. La pop star ha anche altri figli ovvero il 21enne Rocco Ritchie e, concepita con Carlos Leon, la 25enne Lourdes Maria, oltre ai tre figli adottivi Mercy James e le gemelle Stella e Estere Mwale. Le foto del 16enne in occasione dell’incontro di pugilato tra Gervonta Davis e Rolando Romero sono diventate virali facendolo diventare in breve tempo il nuovo idolo della Gen Z.