Vive nudo su un’isola deserta per 30 anni – costretto a tornare alla civiltà, ecco cosa fa

Un 86enne ha trascorso quasi 30 anni vivendo da solo su un’isola remota prima di essere stato costretto a tornare alla civiltà dal governo giapponese. Ora gli è stato dato il permesso di tornare

Un pensionato che ha vissuto per quasi 30 anni su un’isola remota e si è trovato costretto a tornare alla civiltà è riuscito ad ottenere la possibilità di tornare là dove ha trascorso un’importante fetta della sua vita. Lui è Masafumi Nagasaki, 86 anni, e diversi decenni fa ha lasciato la sua famiglia e i suoi amici per vivere sull’isola deserta per 29 anni, ma è stato costretto a tornare alla civiltà nel 2018 dal governo giapponese. Ora, gli è stato dato il permesso di tornare a casa sua sull’isola di Sotobanari, nelle isole Yaeyama, dopo che il periodo trascorso nel mondo reale lo ha lasciato ansioso e infelice.

Torna alla civiltà ma resiste poco: ritorna sull’isola deserta

E Masafumi si sente di nuovo libero dopo aver abbandonato i suoi vestiti per vivere felice e contento sull’isola tropicale. Alvaro Cerezo, 41 anni, un esploratore spagnolo, ha trovato Masafumi mentre cercava isole remote e in seguito ha combattuto per il suo diritto al ritorno con le autorità giapponesi. “Ha lottato così tanto nella civiltà, quando finalmente siamo riusciti a riportarlo indietro è stato fantastico”, ha detto Cerezo.

“Abbiamo avuto incontri con i suoi medici e le autorità locali e alla fine hanno deciso di lasciarlo tornare. Quando lo ha saputo è saltato di gioia ed è scoppiato in lacrime di gratitudine. Il suo viso si è illuminato come quello di un ragazzino eccitato quando ha saputo che presto sarebbe tornato sull’isola. Durante il viaggio alzava gli occhi, sorrideva al cielo e ringraziava. Non appena siamo sbarcati sull’isola ha iniziato a festeggiare.”

Come è stato scoperto l’uomo sull’isola

Il signor Cerezo ha scoperto Masafumi per la prima volta quando stava esplorando la regione alla ricerca di isole deserte per la sua compagnia, Docastaway, che abbandona coraggiosi vacanzieri su isole deserte lontane per sopravvivere completamente da soli per giorni o settimane. “Ho trascorso alcuni giorni sull’isola con lui nel 2014, conoscendolo escoprendo il suo stile di vita. Non ho inizialmente condiviso l’intervista che abbiamo registrato per rispetto della sua privacy.

È stato solo nel 2018 che ho deciso di farlo dopo aver scoperto che era stato costretto a lasciare l’isola, volevo condividere la sua storia e cercare di ottenere supporto. Aveva sempre detto che voleva morire sull’isola, quindi sentire che era stato costretto ad andarsene è stato molto difficile”. Masafumi ha lottato per adattarsi alla vita nella civiltà: “In una società come quella giapponese, non c’era quasi nessuno che potesse capire il suo modo di vivere o il suo estremo desiderio di vivere nudo su un’isola deserta”, ha detto Cerezo.

Come ha vissuto il breve periodo nella civiltà

“Di conseguenza, la maggior parte delle persone nel suo quartiere lo guardava con disprezzo e un po’ di paura. Trascorreva la maggior parte delle sue giornate confinato nella sua stanza nascondendosi dal mondo rumoroso.

La sua minuscola stanza è diventata come la sua isola deserta dove poteva isolarsi poiché era l’unico posto in cui poteva vivere senza vestiti e sentirsi libero come ha fatto negli ultimi 29 anni. Quando si sentiva troppo intrappolato nella sua stanza, ogni tanto usciva e raccoglieva immondizia dalla strada perché era inorridito dall’inquinamento e da tutti i rifiuti che gli umani avevano creato”.