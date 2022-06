Non era mai successo: attenzione al dettaglio nel primo ritratto di William e Kate

C’è una prima volta anche per i reali di Buckingham Palace: William e Kate sono infatti protagonisti del primo ritratto ufficiale nel quale c’è un riferimento emozionante a Lady Diana

“È stato il privilegio più straordinario della mia vita”. Parole dell’artista che ha avuto modo di incontrare e di realizzare il primo ritratto ufficiale del Principe William e della moglie Kate Middleton. Un’opera straordinaria ufficialmente presentata nelle scorse ore al al Fitzwilliam Museum a Cambridge.

I due reali, che qui stanno portando avanti una serie di progetti legati all’educazione scolastica per sostenere sia i senzatetto che la famiglie della zona non potevano mancare ‘in carne ed ossa’ e si sono presentati per ammirare l’opera. Pensata per seguire la tradizionale ritrattistica reale, la cui finalità è quella di dare, attraverso i ritratti dei reali, quel senso di longevità e potere che caratterizzano la monarchia inglese.

Ritratto di William e Kate, l’emozionante omaggio a Lady D

Ma non solo: diverse persone si sono infatti accorte subito che il primo ritratto del Duca e della Duchessa di Cambrdige era caratterizzato da un riferimento neanche troppo velato nientemeno che a Lady Diana. Un omaggio emozionante che l’artista-ritrattista britannico Jamie Corethwas ha aggiunto all’opera e che è possibile osservare ammirando il look di Kate Middleton.

Elegantissimo, con una cravatta color turchese, William ha una mano in tasca e non guarda direttamente nella direzione dell’osservatore, bensì tiene lo sguardo rivolto leggermente a destra, come se stesse osservando qualcosa ad alcuni metri di distanza. E così la consorte Kate, in una posa di fatto non eccessivamente formale ma nemmeno completamente informale.

I dettagli del look di Kate Middleton

L’abito della Middleton è scintillante e di colore verde smeraldo, in mista sera metallizzata; le maniche sono a volant e le décolleté sarebbero, secondo gli esperti di moda e della casa reale, il modello Hangisi di Manolo Blahnik. Ma è sui gioielli che occorre focalizzare l’attenzione, pensati per simboleggiare la solidità della dinastia dei Windsor e per ‘tracciare’ la lunga storia della casa reale.

Come la bellissima spilla di perle e diamanti con pendente di perle, un gioiello anche noto come The Duchess of Cambridge brooch e appartenuto alla nuora di re Giorgio III ovvero la principessa Augusta, Duchessa di Cambridge. E che dire di orecchini e bracciale? Sono proprio quelli indossati dalla compianta Lady Diana: gli orecchini erano il regalo di nozze dei gioiellieri di famiglia mentre il bracciale è realizzato con tre fili di diamanti e perle.

Le parole dell’artista che ha ritratto William e Kate

“Essere stato scelto per dipingere questo quadro è stato un onore, ci tenevo a rappresentare le due Altezze Reali in modo rilassato e alla mano e contemporaneamente eleganti e regali”, ha commentato l’artista il quale ha cercato anche di mettere in evidenza non solo il periodo storico ma anche il titolo nobiliare della coppia.

Corethwas, che ha anche avuto l’opportunità di conoscere di persona William e Kate, ha infatti spiegato: “Dato che è il primo ritratto che li raffigura insieme ed è realizzato nel periodo in cui loro sono il Duca e la Duchessa di Cambridge, volevo che l’immagine evocasse una sensazione di equilibrio tra la loro vita pubblica e quella privata e che il quadro possa essere un regalo per la gente del Cambridgeshire”. L’opera, commissionata dal Cambridgeshire Royal Portrait Fund nel 2021, verrà conservata presso la Cambridge Community Foundation.