Volo cancellato, i fratelli costretti a dire addio al padre morente via telefono

Drammatico racconto quello riguardante due fratelli che, a causa della cancellazione imprevista del loro volo, si sono ritrovati a dover dare l’addio al padre morente via telefono

Un fratello e una sorella che si stavano precipitando a casa per vedere il padre prima della sua morte sono stati costretti a dirgli addio al telefono perché il loro volo in partenza dall’aeroporto internazionale Pearson di Toronto è stato cancellato. La drammatica vicenda è avvenuta pochi giorni fa e riguarda Allyson White e suo fratello Randy che da Calgary hanno raggiunto Toronto, dove avrebbero dovuto prendere un altro volo per Sydney, in Nuova Scozia.

Papà in terapia intensiva: due fratelli devono dirgli addio al cellulare

Il padre, che aveva poco più di 70 anni, era in terapia intensiva in quel momento dopo essere andato in arresto cardiaco, si trattava dunque di un viaggio ad alta tensione per poterlo raggiungere nel più breve tempo possibile. Tuttavia, White ha detto che un’ora prima che il loro volo atterrasse a Toronto, il loro successivo volo per Sydney è stato cancellato e riprenotato la sera successiva, 24 ore dopo la partenza prevista. Una volta arrivati ​​a Pearson, White si è precipitato a parlare con un dipendente della compagnia aerea per comunicare l’urgenza della situazione e riprenotare un volo in partenza prima. Ha anche provato a chiamare il servizio clienti della compagnia aerea, ma ha detto che non poteva raggiungere un dipendente a causa dell’elevato volume di chiamate.

L’addio al padre via telefono a causa della cancellazione di un volo

Una volta che è stata finalmente in grado di parlare con un membro dello staff del servizio clienti, White ha spiegato che le è stato detto che i prossimi voli della compagnia aerea per Sydney erano già stati riprenotati da altri viaggiatori a cui anche i loro voli erano stati cancellati. Avevano solo posti disponibili in business class, ma White ha detto che costavano 4.000 dollari ciascuno. “Stava diventando sempre più evidente che non saremmo tornati a casa in tempo per salutarlo mentre poteva ancora riconoscerci e capire”, ha spiegato. “Mio fratello – ha aggiunto tra le lacrime – ha avvicinato il telefono a mio padre in modo che potessi salutarlo mentre mi trovavo in fila al servizio clienti. È stato terribile”.

Poco dopo il loro arrivo il padre è stato staccato dai supporti vitali

La compagnia aerea contattata da CTV News Toronto ha confermato che il volo è stato cancellato a causa di “vincoli e ritardi a Toronto Pearson”. “Ci dispiace non essere in grado di provvedere a questioni al di fuori del controllo della compagnia aera”, ha sottolineato un portavoce. Un parente è stato infine in grado di riprenotare loro i posti su un volo per Halifax, a cinque ore di auto da dove vive la loro famiglia, il giorno successivo alle 7:50: quando finalmente sono arrivati in Nuova Scozia, hanno guidato direttamente all’ospedale di Sydney.

“Abbiamo trascorso circa un’ora con mio padre prima di toglierlo dal supporto vitale. È stato davvero orribile “, ha detto. Era già passato il punto in cui potevano salutarsi verbalmente, poiché non era più reattivo. “La mancanza di empatia e il non trovare nessuno a cui importasse la cosa è stato terribile. E come se stessi implorando la gente: ‘Per favore aiutaci, dobbiamo tornare a casa il prima possibile’. Ma nessuno ci ha saputo aiutare”.