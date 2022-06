Cinque semplici trucchi per risparmiare soldi – Forse, non ci hai mai pensato…

In tempi di prezzi stellari è bene cercare di risparmiare più denaro possibile, ecco alcuni semplici accorgimenti rivelati da una nota youtuber

Lei si chiama Ashlynne Eaton, è una nota Youtuber e ha deciso di rivelare alcuni metodi, da lei utilizzati, per risparmiare denaro. Piccoli trucchetti ai quali, nella frenesia della vita di tutti i giorni, non in molti pensano ma che, nel corso di un anno, potrebbero consentire di evitare di sprecare una buona parte dei propri soldi.

Che, in tempi di crisi economica, inflazione stellare e carburanti a prezzi quasi irraggiungibili, certamente male non fa. Ebbene Ashlynne ha deciso di venire in aiuto di coloro che faticano ad arrivare alla fine del mese vedendo il loro portafoglio svuotarsi prima del tempo, segnalando una serie di consigli utili per risparmiare. Come riportato da Express.co.uk, il primo suggerimento è quello di sfruttare meglio il frigorifero allo scopo di ridurre gli sprechi alimentari.

Dal frigorifero al freezer: “Sfruttiamoli meglio per risparmiare”

La dritta della Youtuber prevede dunque di congelare più alimenti, specialmente quando fa caldo, oppure conservarli nel frigorifero per “prolungarne la vita di settimane o persino mesi”. La ragazza ha spiegato: “La maggior parte delle persone tende a pensare a pane, cipolle e patate come oggetti della dispensa che non stanno nel frigorifero, ma conservandoli a bassa temperatura dureranno molto più a lungo”.

L’accorgimento riguarda anche il congelatore, troppo spesso non sfruttato a sufficienza con il rischio, quando le temperature sono troppo elevate, che frutte a verdura vadano rapidamente a male: “Ne compriamo molta, specialmente in estate: tuttavia non appena mi accorgo che sta finendo, congelo quell’alimento, che si tratti di spinaci, cavoli, banane, avocado o qualsiasi tipo di bacche – e poi li uso per i frullati. Fare questo ci aiuta davvero a ottenere il massimo dal nostro budget”.

“Sostituisci, non accumulare”

Cambiando ‘settore’ un altro metodo per risparmiare soldi è legato allo shopping. La Youtuber ha spiegato di acquistare soltanto ‘ricambi’ evitando di aggiungere nuovi vestiti al proprio guardaroba. E a tal proposito ha condiviso con i suoi follower una frase alla quale pensa sempre nel momento in cui deve fare degli acquisti: “Sostituisci, non accumulare“. “Questo – ha spiegato – è un ottimo modo per evitare che qualsiasi accumulo di oggetti inutilizzati vada sprecato, il che si traduce in denaro buttato fuori dalla finestra”.

Come risparmiare dal parrucchiere

Un quarto consiglio condiviso da Ashylnne riguarda il parrucchiere: la ragazza ha rivelato di non pagare mai il prezzo pieno per un taglio di capelli. Questo perchè la mamma del suo compagno è una parrucchiera in pensione. E ha consigliato di verificare se ci siano parrucchieri in famiglia, oppure a chi non necessità di interventi ‘importanti’ di un professionista, di sperimentare il fai da te, magari con l’aiuto di marito/moglie o partner.

Infine una dritta sui consumi di benzina: la Yuotuber ha tentato di razionalizzare al meglio i consumi ottimizzando i viaggi. “Ho cercato di essere davvero strategica nel pianificare i miei viaggi in modo che possa farmi risparmiare benzina. Non sto facendo più viaggi del necessario. Ad esempio, se decido di incontrarmi con un amico in una caffetteria locale, potrei, nello stesso viaggio, decidere di fare la spesa”.