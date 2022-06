“Devo mettere il lucchetto alla spazzatura”: ecco perché – l’assurda storia di una donna e dei suoi vicini

Una madre single sta pensando di chiudere il suo bidone della spazzatura con un lucchetto a causa dei vicini fastidiosi. La storia è diventata di dominio pubblico

Gli screzi tra vicini di casa, si sa, possono verificarsi per ragioni talvolta bizzarre o inconsuete. È il caso di una donna, mamma single, infastidita dai vicini al punto da trovarsi costretta a mettere un lucchetto al suo bidone della spazzatura. La decisione non è stata presa a cuore leggero: la donna, che ha raccontato tutto su Mumsnet, ha spiegato di essere arrivata a prendere questa decisione dopo essersi resa conto che i suoi vicini usavano la sua spazzatura per i loro rifiuti riempiendola a dismisura e impedendo di fatto a lei di utilizzarla regolarmente.

In pratica usavano sia il loro bidone dei rifiuti che quello della donna: “Sono una mamma single con un figlio ed il nostro comune raccoglie il cestino dei rifiuti una volta alla settimana ed i rifiuti generici la settimana successiva – ha raccontato – A volte metto fuori i bidoni solo mensilmente perchè non sempre li riempio al 100%.

“Devo mettere un lucchetto ai bidoni”. Lo sfogo di una madre single

“Comunque, la settimana prima non ho esposto la raccolta differenziata perché stavo lavorando 4 turni di seguito e sapevo che non era pieno. Due giorni dopo sono uscita a mettere la raccolta differenziata nel cestino ed era quasi pieno con spazio minimo per le mie cose.” La mamma ha detto di essere stata rimasta “infastidita” dalle azioni sfacciate dei suoi vicini e sta persino valutando di dotare il suo bidone della spazzatura di un lucchetto per assicurarsi che nessuno possa accedervi prima del giorno della raccolta.

Ha anche detto che, sebbene normalmente non le darebbe fastidio, ha sentito parlare di persone che sono state multate per aver messo materiali non riciclabili nel loro cestino e non vuole essere incolpata per qualcosa che i suoi vicini hanno gettato impropriamente nel suo bidone. “Sono davvero infastidita e tentata di mettere un lucchetto sui miei bidoni e rimuoverlo quando li espongo il giorno della raccolta. Non vorrei ricevere una multa per rifiuti non corretti lasciati da loro”.

Le reazioni degli utenti su Mumsnet

I commentatori sul post di Mumsnet si sono detti fermamente dalla parte della mamma e molti di loro l’hanno incoraggiata a chiudere a chiave il cestino o a investire in un blocco a gravità, che mantiene i contenitori chiusi in posizione verticale ma consente al coperchio di aprirsi automaticamente quando il camion dei rifiuti li capovolge al momento della raccolta. Una persona ha detto: “Bloccali, altrimenti non riceveranno mai il messaggio e continueranno a fare ciò che vogliono”.

Mentre un altro ha aggiunto: “Lo chiudi con un lucchetto, sì. Non sprecherei nemmeno il fiato cercando di parlare con quegli sfacciati”. E un terzo ha detto: “I miei bidoni sono chiusi dopo che ho trovato sacchetti pieni di cacca di cane e una scatola della pizza completa di pizza nel mio cestino”.