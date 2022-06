Il principino superstar: cosa ci fa al più importante festival inglese? Non è come sembra

Del terzogenito di William e Kate si continua a parlare dopo che ha fatto divertire tutti in occasione del Giubileo di Platino. Ebbene la sua ‘posa’ più iconica è già un simbolo. Ecco cosa è successo a Glastonbury

Il più famoso festival musicale d’Europa, fermo da due anni a causa della pandemia di Covid, si è concluso la scorsa domenica con oltre 200mila persone che hanno raggiunto la piccola e omonima cittadina del Somerset, a tre ore da Londra, per vivere le emozioni di una ricca serie di concerti.

Stiamo parlando del festival di Glastonbury organizzato alla Worthy Farm di Pilton. Tanti gli artisti che si sono esibiti come Diana Ross, Billie Eilish, Herbie Hancock e ancora Jack White, i Fontaines D.C., Paul McCartney che ha dato spettacolo con Bruce Springsteen e Dave Grohl. E poi il principino Louis.

Il principe Louis spopola a Glastnobury, ecco perché

Ebbene si anche il terzogenito dei duchi di Cambrdige William e Kate ha fatto la sua ‘comparsa’ al festival di Glastonbury. Del resto dopo le celebrazioni per il Giubileo di Platino Lous, con le sue facce e smorfie ma anche con i suoi balli scatenati, ha fatto sognare gli inglesi e non solo diventando per tutti un vero e proprio idolo. Il suo comportamento fuori dalle righe si è decisamente fatto notare, specialmente in contrasto con l’attitudine più ‘reale’ degli altri fratellini.

E durante il festival musicale c’è chi ha voluto celebrare il bimbo di 4 anni, stampando la foto ormai iconica di lui che si copre le orecchie durante la parata aerea del Tropping the Colour su un’enorme bandiera sventolata durante i concerti. E diversi partecipanti l’hanno notata e filmata, specialmente durante l’esibizione della rock band Skunk Anansie sabato scorso.

I reali che hanno partecipato ‘in incognito’ al Festival

Tra coloro che lo hanno notato c’era la presentatrice di Love Island Laura Whitmore, che ha pubblicato una foto della bandiera di Louis sulle sue storie di Instagram con la didascalia “Best flag at Glasto”. Tuttavia, i reali hanno anche concretamente onorato il festival di Glastonbury di quest’anno poiché la principessa Beatrice è stata avvistata lì con suo marito Edoardo Mapelli Mozzi.

È riuscita a mimetizzarsi con il resto dei partecipanti al festival mentre indossava un semplice abito chemisier color cachi e una giacca di jeans legata intorno alla vita. Edoardo ha optato per una semplice giacca scura, jeans e una maglietta bianca. E secondo quanto emerso Beatrice avrebbe vissuto attimi di imbarazzo quando, dopo aver fatto la coda, la sua carta sarebbe stata rifiutata tre volte nel bar Pny Bistro del festival. La situazione deve essersi poi risolta dato che la principessa è stata in seguito vista mangiare al ristorante stellato Michelin prima di riunirsi alla folla.