Finalmente lo ha fatto nonostante i problemi di salute: la Regina Elisabetta fa sognare tutti

L’abbiamo vista tutti, negli ultimi mesi, utilizzare un bastone per camminare a causa di alcuni problemi di deambulazione che ha dovuto affrontare ma la Regina Elisabetta ha stupito tutti ancora una volta

Per la Regina Elisabetta non sono stati certamente mesi facili. Dal contagio del Covid ai problemi di deambulazione, la sovrana ha dovuto prendersi cura della sua salute trovandosi anche costretta a rinunciare a diversi appuntamenti pubblici, anche nel corso dei quattro giorni del Giubileo di Platino.

E l’abbiamo vista tutti imbracciare, da ormai alcuni mesi a questa parte, un bastone da passeggio che la aiuta a camminare senza il rischio di cadere. Ma Elisabetta, a dispetto dei suoi 96 anni, ama sorprendere e lo ha fatto di nuovo tornando in sella ai suoi amati pony.

La Regina Elisabetta lo ha fatto di nuovo, l’indiscrezione che emoziona tutti

Le ultime foto che la ritraggono a cavallo risalgono al mese di aprile, proprio nel giorno del suo 96esimo compleanno. In quell’occasione vennero scattate alcune foto ufficiali della sovrana in sella ad un meraviglioso Fell grigio nei giardini di Windsor. Immagini che fecero rapidamente il giro del mondo mostrando il grande legame della Regina con i cavalli. Purtroppo il periodo successivo è stato quello più complicato dal punto di vista della salute e, anche dopo averlo superato, i medici hanno a più riprese sconsigliato ad Elisabetta di cavalcare per evitare ulteriori rischi.

Elisabetta di nuovo a cavallo nonostante i problemi di salute

Ma come riportato dal Sun la sovrana questa volta non avrebbe dato ascolto ai dottori lasciandosi guidare soltanto dal suo amore per gli amati pony e avrebbe deciso di regalarsi una tranquilla passeggiata a cavallo nei giardini del Castello di Windsor. Qui Elisabetta vive ormai da quando l’epidemia di Covid ha iniziato a dilagare assumendo la forma di una pandemia. La sovrana aveva già manifestato problemi deambulatori prima di compiere i 96 anni ma nello scatto ufficiale diffuso in occasione del suo compleanno, complice il suo look e la sua postura, in loden color verde scuro e con le mani appoggiate sui cavalli, aveva potuto nasconderli.

Il mese scorso ha partecipato alla tradizionale parata dei cavalli

A riprova del suo legame con gli equini vi è anche la sua decisione di prendere parte alla serata di gala del Royal Windsor Horse Show dello scorso mesi. Tre giorni prima non aveva presenziato alla Camera dei Lord in occasione dell’inaugurazione del nuovo anno parlamentare a Westminster, sostituita dal figlio Carlo, ma alla tradizionale parata dei cavalli non ha proprio voluto rinunciare. I tabloid inglesi ipotizzano che la monarca stia utilizzando anche una carrozzina per alcuni spostamenti ‘non ufficiali’ ma lei non si è mai mostrata seduta, apparendo sempre in piedi con il supporto del bastone. Mostrando a tutti una forza ed una tenacia sorprendenti.