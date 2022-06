Occhi, specchio dell’anima e della nostra salute: ecco come ci avvertono di eventuali problemi

Mai sottovalutare la salute dei nostri occhi che possono rivelarci anche molto di più su come stiamo realmente. Scopriamo insieme allora alcuni dei problemi più gravi.

Gli occhi sono fondamentali per la nostra salute. Proprio per questo, un esperto ha spiegato quali problemi agli occhi potrebbero minare il nostro benessere in generale. Infatti, un errore comune che facciamo è pensare che un problema di salute sia, la maggior parte delle volte, localizzato. In realtà, qualcosa che non va nei nostri occhi potrebbe indicarci molto, ma molto di più.

Come riportato dal quotidiano inglese ‘The Sun’, un esperto ha spiegato che ci sono dei segni incontrovertibili nei nostri occhi che possono essere spia di un altro tipo di malessere, come burnout o persino il diabete. I medici hanno recentemente affermato come i paraocchi, ad esempio, possano aiutare a rilevare i primi segni di degenerazione maculare senile – ovvero la parte più centrale della retina – che può portare a problemi di vista.

Ma non solo. Ci sono altri campanelli d’allarme che non vanno mai sottovalutati. Scopriamo insieme allora alcuni dei problemi più gravi legati ai nostri occhi e che non possiamo nemmeno immaginare.

Tutto quello che gli occhi ci dicono

Il primo disturbo che i nostri occhi possono manifestare sono dei punti bianchi, ovvero le macchie bianche sulla cornea, la parte dell’occhio che consente alla luce di entrare all’interno. Come riportato sempre dal ‘Sun’, l’esperto ha spiegato che: “Chi porta lenti a contatto corre un rischio maggiore di sviluppare un’infezione agli occhi, se non si applicano e rimuovono adeguatamente. Nel caso in cui notiate punti bianchi sulla cornea, è molto probabile che ci sia un’infezione in corso a causa delle lenti a contatto”.

Se invece avvertite contrazioni agli occhi quando siete eccessivamente stanchi, è probabile che consumiate troppo alcol, caffeina o nicotina. Ma non solo, potrebbe essere anche colpa dello stress che manifesta così i primi segnali di un esaurimento nervoso. “Se una contrazione dell’occhio persiste, potrebbe essere il modo in cui il vostro corpo vi comunica di prendervi una pausa”, ha spiegato l’esperto. Ma anche occhi gonfi e rossi al risveglio, potrebbero essere sintomo di un estremo affaticamento oppure di una reazione allergica o un’infezione.

Sebbene la vista offuscata possa semplicemente significare che è arrivato il momento di cambiare gli occhiali, può anche rivelare precocemente problemi più gravi come diabete o cataratta. Nel caso del diabete, sono proprio i picchi di glicemia alti che possono danneggiare i vasi sanguigni nella retina.

Nel caso in cui, invece, si formino dei cerchi attorno alle cornee, è molto probabile che i nostri occhi ci stiano avvertendo del colesterolo alto all’interno del nostro organismo. I lipidi, infatti, inizieranno a sedimentare, creando dei piccoli anelli attorno alla cornea.

Quante volte, infine, ci è capitato di vedere forme simili a vermicelli che ci passano accanto con colori quasi psichedelici? Nella maggior parte dei casi, non è un problema a cui prestare attenzione più di tanto. Ma se diventa un fastidio frequente, allora è probabile che stia avvenendo un distacco della retina. In ogni caso, se leggendo vi doveste accorgere di uno dei problemi elencati, rivolgetevi subito al vostro medico.