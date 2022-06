Travis Barker dei Blink 182 come sta? E’ stato ricoverato in gravi condizioni per una Pancreatite acuta

Il batterista dei Blink 182 è stato ricoverato d’urgenza in gravi condizioni presso il Cedars-Sinai Hospital di Los Angeles. Tanti i messaggi d’affetto rivolti al 46enne.

Travis Barker – il celebre batterista del gruppo musicale pop punk Blink 182 – è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Cedars-Sinai Hospital di Los Angeles. L’artista martedì scorso si è recato all’ospedale, accompagnato dalla sua recente moglie Kourtney Kardashian, a causa di alcuni problemi di salute. Poco dopo, il batterista ha postato su Instagram delle eloquenti parole – “God save me” (“Dio salvami”) – a testimonianza di quanto fosse seria la situazione.

Per il sito ‘TMZ’, il batterista dei Blink 182 si era sottoposto nei giorni scorsi a una colonscopia. Essa, però, ha causato una pancreatite acuta al 46enne artista californiano. Tale infiammazione del pancreas non è assolutamente da prendere sottogamba. Nei casi peggiori, infatti, rischia anche di risultare fatale.

Poche ore fa, sua figlia 16enne Alabama, nata dalla relazione di Travis Barker con Shanna Lynn Moakler, ha chiesto a tutti i fan di suo padre di pregare per lui. Questo ciò che ha scritto Alabama sul suo profilo Instagram: “Please send your prayers” (“Mandate le vostre preghiere”). Le condizioni di Travis Barker, dunque, sembrerebbero gravi. La figlia del batterista ha anche postato una Instagram Stories nella quale sorregge la mano di suo padre. Tantissimi i messaggi d’affetto e di speranza giunti da ogni parte del mondo.

L’artista ha capito la gravità della situazione, dopo aver accusato vomito, nausea e forti dolori nella zona addominale.

Travis Barker proprio a maggio ha sposato Kourtney Kardashian, sorella della celebre Kim. Kourtney è diventata celebre proprio grazie al reality show ‘Al passo con i Kardashian’. Travis Barker e Kourtney Kardashian si sono sposati lo scorso 23 maggio in Italia, precisamente a Portofino presso il castello Brown.

Il batterista dei Blink 182 anche in passato aveva avuto altri problemi di salute. Infatti, era stato già ricoverato altre volte in ospedale, prima per un coagulo di sangue alle braccia e in seguito per un’infezione da stafilococco. La sfortuna si era accanita contro di lui anche 14 anni fa, quando si salvò da un gravissimo incidente aereo nel quale persero la vita ben sette persone. In quell’occasione Barker riportò gravi ustioni, ma si salvò.

Ma che cos’è la pancreatite? Come già accennato in precedenza, essa è una grave infiammazione del pancreas da prendere con le pinze. Nei casi più gravi può portare alla terapia intensiva, all’operazione e, addirittura, al decesso. Solo nel 10% dei casi si presenta in forma severa. Oltre al dolore acuto, i sintomi sono febbre, vomito e nausea – proprio come accaduto nel caso di Travis Barker.

La pancreatite acuta può causare insufficienza renale e respiratoria, setticemia e shock. Le cause possono essere dovute a un abuso di alcol o di sostanze tossiche, ma non solo. Infatti, può essere causata anche da anomalie genetiche o anatomiche e dal sorgere di tumori benigni o maligni.