“Ha toccato la pianta più pericolosa”: il dramma di un 12enne finito da un chirurgo plastico

State attenti a questa pianta, è la più pericolosa: una madre ha deciso di mettere in guardia altri genitori dai pericoli di una particolare specie, dopo quanto accaduto a suo figlio

Una madre ha lanciati un avvertimento ai genitori relativamente ad una pericolosa pianta con la quale il figlio 12enne è venuto in contatto ritrovandosi a doversi sottoporre ad un intervento di chirurgia plastica urgente. Il ragazzino era completamente all’oscuro delle conseguenze del contatto con questa pianta, definita “la più pericolosa del Regno Unito”, fino a quando, svegliandosi, si è ritrovato una vera e propria ustione sulla mano. Ma non solo.

“Ustionato” da una delle piante più pericolose, il racconto

Kimberley Walker, la madre 48enne, crede che il bambino sia venuto a contatto con la pianta (tossica) gigante Hogweed dopo che gli era stato permesso di lasciare momentaneamente il cortile della sua scuola a Leek nello Staffordshire, per recuperare un pallone da calcio. Nota anche come pànace di Mantegazza è una pianta della famiglia delle Apiaceae, originaria del Caucaso e, come riportato da Wikipedia, “la sua pericolosità è legata principalmente alla tossicità cutanea e oculare della sua linfa, innescata dalla fotoesposizione”.

Si diffonde peraltro con grande rapidità e nelle isole britanniche e nell’Europa orientale è ritenuta una delle specie più dannose. Dopo aver visto l’ustione ha portato il figlio 12enne al pronto soccorso ma all’inizio si è pensato che fosse dovuta ad una puntura di ortica. Da allora sono comparse altre ustioni sul viso del ragazzino che si è trovato costretto a finire in cura da un chirurgo plastico presso il Royal Stoke University Hospital.

Il racconto della madre per sensibilizzare i genitori

Kimberley ha deciso di parlare apertamente di quanto accaduto e mostrare le ustioni del figlio per aumentare la consapevolezza dei pericoli della pianta apparentemente innocua che provoca reazioni quando viene a contatto con la pelle umana. “Mio figlio è tornato a casa da scuola, la St Edward’s Church of England Academy, circa sette settimane fa con un segno sulla mano che sembrava una bruciatura di un forno”, ha detto.

“Gli ho chiesto cosa fosse, ma non sapeva come l’avesse fatto. “L’ho portato al pronto soccorso e mi hanno detto che aveva una puntura di ortica. Ma non capivo come potesse bruciarsi la mano da un’ortica. “L’abbiamo curato e l’ustione sulla mano è rimasta. Poi, giovedì scorso, è andato a letto e quando si è alzato venerdì mattina c’erano due ustioni sulla guancia. Ho chiesto cosa stesse facendo, ma non sapeva cosa li stesse causando. È andato a scuola e poi alle 11 ho ricevuto una telefonata da scuola dicendo che le ustioni erano raddoppiate di dimensioni”.

La drammatica scoperta dei medici

Kimberley ha portato suo figlio dal suo medico di famiglia dove ha avuto un consulto di 45 minuti. Ha poi ricevuto una telefonata allarmante quella sera che le diceva di portarlo al Royal Stoke poiché le ustioni del panace gigante “possono cicatrizzare e causare cecità”. “Ho ricevuto una telefonata dal dottore. Ha detto di aver parlato con un collega del Royal Stoke che lavora in chirurgia plastica e che le ustioni possono cicatrizzare e causare cecità.

“Siamo andati dal chirurgo plastico martedì scorso e lui pensa che una delle ustioni guarirà, ma un’altra è più profonda. Ha medicato le ustioni e ci ha dato un unguento da mettere due volte al giorno e dobbiamo tornare indietro questa settimana. “Poi mercoledì scorso ho ricevuto un’altra telefonata da scuola che diceva che mio figlio aveva degli arrossamenti sotto gli occhi. Ci siamo alzati la mattina dopo e c’era un’altra bruciatura, proprio sotto il suo occhio. Non è chiaro al momento se le cicatrici saranno permanenti o meno e per ora deve tenerle coperte, non esponendole al sole.