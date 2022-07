“Mancherai al mondo”: morto l’idolo di Minecraft – aveva solo 23 anni

Uno degli streamer e content creator più amato di Minecraft, Technoblade, è morto a soli 23 anni di cancro, quasi un anno dopo aver annunciato la sua malattia.

Technoblade non ce l’ha fatta. Ad annunciare la sua morte è stato il padre con un video su YouTube intitolato “so long nerds”, in cui il ragazzo parlava per l’ultima volta con la sua community. “Ciao a tutti, qui Technoblade che parla. Se stai guardando questo. Io sono morto”, comincia così il video, come riportato dal quotidiano inglese “The Sun”.

Nel video, Technoblade ha rivelato anche il suo vero nome: Alexander. “Grazie a tutti per aver supportato i miei contenuti nel corso degli anni. Se avessi altre cento vite, penso che sceglierei di essere di nuovo Technoblade ogni singola volta. Sono stati gli anni più felici della mia vita”.

Secondo suo padre, Technoblade ha scritto il suo ultimo messaggio ai fan circa otto ore prima di morire. “Non credo che abbia detto tutto ciò che voleva dire, ma penso che abbia detto le cose principali”, ha detto il padre visibilmente scosso sempre nel video su YouTube. “Era il ragazzo più straordinario del mondo. Mi manca Technoblade”.

La famiglia di Techno ora gestisce il suo merchandising, nel caso in cui i fan vogliano continuare a supportare lui e il suo canale. “In onore della sua memoria, una parte del ricavato di tutti gli ordini online sarà devoluta a una meravigliosa organizzazione chiamata curesarcoma.org”.

Il giovane 23enne ha fatto sapere di essere malato di cancro nell’agosto 2021. Technoblade prima pensava che il dolore al braccio fosse da attribuire ad un piccolo infortunio. Ma dopo alcuni giorni, si è reso conto che la sua spalla si stava gonfiando e pensava di essersi rotto il braccio, così è andato in ospedale. “Hanno eseguito un paio di scansioni e mi hanno detto che il motivo per cui il mio braccio fa male è perché ho il cancro”, ha spiegato sempre nel suo ultimo video.

Essere Technoblade

Il video si è concluso con una dichiarazione della famiglia di Techo: “Noi volevamo che tutti voi sapeste quanto adorasse e rispettasse tutti i suoi fan e colleghi. Sin dai primi giorni, Technoblade ha sempre elaborato progetti ed idee per deliziare e premiare il suo pubblico: regalando premi online, incoraggiando il fair play e, soprattutto, condividendo le sue avventure su Minecraft per divertimento”

“Anche dopo i suoi successi è riuscito in qualche modo a mantenere la sua bonaria umiltà, gareggiando con un accattivante equilibrio tra fiducia e spirito autoironico”, dice ancora la famiglia come riferito sempre dal ‘Sun’. Diversi content creator, una volta appresa la morte di Tcehnoblade, hanno condiviso tributi online in suo onore.

E anche lo streamer di Minecraft, Dream, ha scritto un messaggio commovente in omaggio a Techo. “Riposa in pace, Technoblade. Non sarei la metà della persona che sono se non mi fossi ispirato e sfidato con te e con la tua infinita positività. “Mancherai al mondo e il tuo impatto e la tua positività vivranno e non lasceranno mai i nostri cuori. Technoblade non morirà mai”.