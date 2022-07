Pensionata svela come guadagna centinaia di euro extra al mese: “Un’idea straordinaria”

Una donna di 64 anni in pensione ha raccontato di aver ideato un metodo per guadagnare oltre 800 sterline extra al mese e ha rivelato come funziona

Si chiama Dawn Lacey, ha 64 anni ed un passato lavorativo come ministro della Chiesa ma dopo l’agognata pensione è riuscita ad escogitare un metodo per guadagnare una somma extra pari ad oltre 800 sterline al mese. E ha deciso di rivelare la sua idea spiegando come è riuscita ad incrementare i suoi introiti.

Pensionata riesce ad arrotondare i suoi guadagni con un metodo innovativo

Dopo essere andata in pensione anticipatamente per prendersi cura di suo padre ha infatti pensato di dedicarsi alla vendita di prodotti di bellezza ed oggi gestisce la sua attività, chiamata Temple Spa, che offre diversi prodotti per la cura del corpo ed il benessere.

Come raccontato nel corso del programma Tonight di ITV, aveva “bisogno di iniziare qualcosa per poter pagare i conti. Avendo lasciato la chiesa e con un reddito molto basso, avevo bisogno di trovare qualcosa che mi permettesse di ricevere del denaro in più per poter arrivare a fine mese. Per poter anche soltanto comprare cibo, pagare la benzina e prendermi cura dei miei nipoti”.

Le parole della donna: “Così sono arrivata a guadagnare 800 sterline al mese”

Felicissima dei risultati la 64enne ha iniziato ad insegnare agli altri come avviare degli affari che consentano di arrotondare i propri guadagni, con una serie di lezioni mensili. “Ho guadagnato 50 sterline al mese facendo una lezione mensile, ma ora dopo un anno, tra la vendita dei prodotti e le lezioni sono arrivata a guadagnare 800 sterline mensili”.

“Penso assolutamente che sia un’idea straordinaria per donne e uomini essere in grado di fare qualcosa di diverso insieme a quello che stanno già facendo. Questa è davvero una grande opportunità per incontrare nuove persone. Ma stai anche portando a casa quel reddito extra, quindi chi non vorrebbe farlo?

I rischi di avere un secondo introito extra

Tuttavia il presentatore di ITV Adam Shaw ha avvertito coloro che stanno cercando di vendere prodotti in questo modo di prestare molta attenzione all’affidabilità e rispettabilità dell’azienda, elemento questo da non sottovalutare. Questo per non farsi ingannare dalla promessa di facili guadagni mettendosi alla vendita di prodotti non affidabili o che potrebbero addirittura arrecare danno alla salute altrui.

Inoltre, ci sono implicazioni fiscali da tenere a mente con un introito secondario anche se associato alla pensione. Se guadagni più di 1.000 sterline in un anno fiscale dal tuo reddito extra, dovrai dichiararlo a HMRC, indipendentemente dal fatto che tu sia un lavoratore autonomo o retribuito (PAYE). Non appena guadagni oltre questa soglia, dovrai iniziare a pagare le tasse. E pe i britannici (ma vi sono molte analoghi anche in italia) occorre controllare il sito Web HMRC per ulteriori informazioni.