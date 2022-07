“Alieni portati via dopo l’incidente Ufo di Roswell”: l’inquietante racconto di un ex poliziotto

Un agente di polizia in pensione ha affermato che, dopo l’incidente Ufo avvenuto a Roswell, i corpi di quattro alieni sarebbero stati sollevati con una gru per poi essere portati via

Un poliziotto in pensione ha dichiarato di aver visto corpi alieni morti, sollevati con una gru e portati via dopo il famigerato incidente UFO di Roswell. Lo ha detto nel corso di un’intervista bomba: l’ex vice sceriffo Charles H Forgus della contea di Howard, in Texas, ha raccontato di come si stava recando a Roswell per prendere un prigioniero con lo sceriffo Jess Slaughter. Il viaggio avvenne la sera dell’incidente UFO più famoso del mondo, il 2 luglio 1947. Forgus afferma di aver visto quattro corpi alieni con grandi occhi e pelle di colore brunastro portati via dal personale militare.

Cosa è accaduto davvero a Rowsell? La testimonianza di un ex agente

I contenuti dell’intervista verranno trasmessi per la prima volta in tv nel corso di un documentario in onda per celebrare il 75esimo anniversario dell’incidente di Roswell. “Siamo andati a Roswell per prendere un prigioniero – ha raccontato l’ex agente – Quando siamo arrivati, la terra era ricoperta di soldati. Stavano trascinando una grande creatura, portandola via. Non ci hanno permesso di avvicinarci molto quindi ci siamo diretti a prendere il prigionieri. L’Ufo si era già schiantato, li stavano esaminando e c’erano 3-400 soldati. Tenevano lontane tutte le persone e nessuno poteva avvicinarsi”.

La descrizione dei quattro presunti alieni

L’uomo ha descritto l’Ufo come “una grande cosa rotonda” che misurava un centinaio di piedi e ha raccontato di come ha visto le luci spegnersi quando ha sbattuto a terra: “era come una montagna sul lato del torrente”. Poi ha aggiunto: “Penso di avere visto almeno quattro alieni, i loro piedi sembravano simili ai nostri. Li hanno trascinati fuori dal canyon fino al camion, caricandoli con una gru e facendoli oscillare sopra il veicolo. I corpi dovevano essere alti cinque piedi ed erano coperti. I loro occhi sembravano quelli che vedevamo in tv nei film di fantascianza e la pelle era di un colore brunastro, come se fossero stati al sole troppo a lungo.

“Non so dove li abbiano trasportati – potrebbero averli portati in ospedale o da qualche parte”. L’ex agente ha detto di aver passato circa 20-30 minuti a guardare la scena e gli ufficiali militari lo hanno visto guardare ma non mi hanno detto nulla”. Forgus è stato intervistato nel 1999 dall’investigatrice privata di Los Angeles Deanna Short. Deanna ha registrato l’intervista in video e in seguito ha fatto fare una trascrizione dell’intervista e ha completato il suo rapporto dell’agenzia per verificare i fatti in quel momento relativi a Charles Forgus e allo sceriffo Jess Slaughter – entrambi della contea di Howard, in Texas. Deanna ora è deceduta, ma sua figlia Mackenzie Christian ha conservato i file di Deanna che includono il caso Roswell e la clamorosa videointervista.