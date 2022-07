Dan Aykroyd, da Ghostbuster al cospirazionismo: tutti i suoi incontri alieni

L’icona di Ghostbusters Dan Aykroyd non ha mai avuto paura di esternare nel corso degli anni le sue opinioni personali su tutto ciò che è soprannaturale. L’attore, infatti, abbraccia diverse e stranissime teorie complottiste sugli alieni, ma anche sull’11 settembre.

Dan Aykroyd è un attore leggendario a Hollywood, meglio conosciuto per il ruolo di Ray Stantz in Ghostbusters, un personaggio che è ritornato in auge grazie al sequel “Legacy Ghostbusters: Afterlife”. Anche se i suoi giorni da cacciatore di fantasmi non sono ancora finiti del tutto – sono in trattativa infatti alcuni progetti come sequel, videogame e una serie animata – l’attore sembra non abbandonare il suo ruolo neanche nella vita reale.

In tutti questi anni Dan Aykroyd non ha mai fatto mistero di avere un forte interesse per il soprannaturale che va ben oltre l’interpretazione del suo personaggio. Come riportato dal ‘Daily Star’, infatti, l’attore crede che i tragici eventi dell’11 settembre abbiano tutto a che fare con la vita intelligente lontana dalla Terra. E quella fatidica data nel lontano 2001 può aiutarci a spiegare meglio perché non abbiamo ancora contatti con gli UFO.

Ma non solo. Aykroyd crede che non solo che esistano gli alieni, ma che anche questi si rifiutano attivamente di entrare in contatto con l’umanità, perché siamo visti come una “specie violenta, depravata e disgustosa“. Insomma, non proprio il massimo da mostrare agli extraterrestri.

Vita aliena: quando la fantasia abbraccia la realtà

Ma non è la prima volta che l’attore fa riferimenti all’11 settembre. Già nel 2014, parlando al ‘Sunday Times’, Dan Aykroyd aveva detto perentoriamente come abbia intravisto due sfere in bilico nel cielo durante l’attentato: “Siamo una specie violenta. Non vogliono avere niente a che fare con noi. Ci guardano. C’erano due sfere bianche sul New Jersey quando la seconda torre è crollata l’11 settembre. Si sono viste anche sulla CNN per circa due minuti. Non l’hanno più mostrato”, ha dichiarato l’attore come riportato sempre dal ‘Daily Star’.

“Riuscite a immaginare cosa hanno potuto pensare, quando hanno visto cosa è successo l’11 settembre? Sono disgustati da noi. E giustamente. Perché siamo una specie depravata e disgustosa”, ha detto convinto l’attore. Ma non finisce mica qui. Durante una conversazione con Build Series nel 2017, Dan Aykroyd è salito sul palco e gli sono state poste una serie di domande. Ovviamente, non poteva non essere tirato fuori l’argomento UFO.

In quell’occasione l’attore non ha esitato a condividere con i presenti i suoi incontri ravvicinati del terzo tipo, raccontando tutto nei minimi dettagli. “Ne ho visto quattro. Due sono stati un avvistamento ad alta quota e uno abbastanza vicino ad una fattoria, un paio di anni fa. e poi uno davvero, davvero strano a Montreal” – ha spiegato ancora l’attore – “Ero al 23° piano del Queen Elizabeth Hotel ed ero seduto lì con alcuni amici e vedo questo che sembrava un materasso ad aria, ma davvero fuori misura e con i bulbi ben in vista. Si stava muovendo lentamente, poi si è fermato, girato e se n’è andato mentre stavamo dicendo ‘Cos’è quella cosa!'”.