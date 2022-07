“Hanno ucciso mio figlio”: il dramma di una TikToker – lo straziante appello per trovare l’assassino

Ophelia Nichols ha pubblicato su TikTok un video scioccante nel quale chiede ai suoi followers di aiutarla a scovare chi ha ucciso suo figlio Randon Lee. Una confessione choc che ha gelato gli Stati Uniti d’America e il mondo intero. Ecco i dettagli su questa assurda vicenda.

Randon Lee, figlio della TikToker americana Ophelia Nichols, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco in una stazione di servizio poco prima delle 8 di venerdì 24 giugno. Il ragazzo avrebbe compiuto 19 anni il giorno dopo la sua barbara uccisione. Un compleanno che, purtroppo, non è mai riuscito a vivere.

Nonostante le ferite dovute ai colpi di arma da fuoco, il ragazzo era riuscito a rimettersi in macchina per cercare di raggiungere l’ospedale più vicino, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Infatti, il suo corpo è stato ritrovato privo di vita in un’altra stazione di servizio a Prichard, in Alabama.

La madre ha raccontato tutto in un video straziante su TikTok. Ophelia Nichols è molto nota sul social network, avendo più di 7 milioni di followers. Anche grazie a questo, il suo video ha raggiunto 20 milioni di visualizzazioni in un solo giorno. In esso la madre chiede disperatamente di essere aiutata a rintracciare l’assassino del suo amato figlio.

“Aiutatemi a trovare l’assassino di mio figlio”. Lo straziante annuncio di Ophelia Nichols su Tik Tok

L’uccisione di Randon Lee è avvenuta nello Stato americano dell’Alabama. Ignote le cause della sparatoria. La madre del ragazzo, Ophelia Nichols, ha lanciato un disperato annuncio su Tik Tok in un video che ha commosso il mondo intero.

Queste le parole strazianti della TikToker americana nel video: “La voce si sta spargendo e devo farlo sapere a tutti. Sto facendo questo video per un motivo. Non vi ho mai chiesto niente, ma ho bisogno del vostro aiuto per questo. Oggi sarebbe stato il 19° compleanno del mio bambino. Mio figlio è stato assassinato. Gli hanno sparato e ho questo odio nel cuore che non riconosco, perché non ho mai provato odio per nessuno”.

Ophelia Nichols ha continuato tra le lacrime: “Questo individuo ha preso la vita di mio figlio e so che è là fuori nella mia città. Quella gente è là fuori e respira, mentre mio figlio è morto. Aveva appena 18 anni. Questa è la parte migliore della vita di qualcuno. Qualcuno sa chi ha fatto questo a mio figlio e sto chiedendo l’aiuto di qualcuno”.

La donna si è rivolta poi in prima persona all’assassino: “Voglio che guardi mio figlio. Questo è mio figlio, e tu me lo hai portato via”. Nel testo incorporato nel video, la TikToker ha scritto la seguente frase: “Non mi fermerò finché l’assassino di mio figlio non sarà trovato e perseguito”.