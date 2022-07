Regina Elisabetta, ecco tutti i palazzi reali da lei più amati – ce ne sono alcuni sconosciuti!

La Famiglia Reale britannica dispone di un numero elevatissimo di palazzi e residenze. Ma non tutti sono conosciuti. Fra le residenze meno note, ce ne sono alcune davvero molto care alla Regina Elisabetta. Andiamo alla scoperta di queste bellezze posizionate un po’ in tutto il Regno Unito!

Buckingham Palace, situato a Westminster, è uno dei palazzi più noti al mondo! Rappresenta il simbolo del Regno Unito e qui si svolgono tutte le più importanti cerimonie pubbliche. Fino a pochi mesi fa era la residenza della Regina. Un altro palazzo molto noto è il Castello di Windsor, situato nell’omonima cittadina posta nella contea del Berkshire. Dallo scorso marzo è diventata la residenza ufficiale della Regina Elisabetta!

Un’altra delle residenze più conosciute e amate dalla Regina Elisabetta è Sandringham House, la residenza di campagna posta nella contea di Norfolk. Qui ogni anno la Regina ama trascorrere diverse settimane invernali nella più totale quiete.

Ma questi sono solo i più importanti possedimenti della Famiglia Reale inglese. In realtà, infatti, ci sono tantissime altre residenze, alcune delle quali sono poco note ai ‘non addetti ai lavori’!

Uno di questi è il Palazzo di Holyroodhouse a Edimburgo, in Scozia. Esso è passato alle cronache nelle ultime ore, dal momento che qui la Regina Elisabetta ha dato il via alla settimana di Holyrood, una settimana di eventi reali in Scozia. Qui la Regina trascorre sempre una settimana all’anno, tra la fine di giugno e l’inizio di luglio, proprio in occasione di questo evento ufficiale! Questo Palazzo è famoso per avere addirittura 289 stanze!

Le residenze reali preferite dalla Regina Elisabetta: alcune di esse sono poco note!

Un’altra residenza amatissima dalla Regina Elisabetta, ma usata pochissimi giorni l’anno, si trova sempre in Scozia. Si chiama Craigowan Lodge ed è un vero e proprio cottage situato in campagna e posto nelle vicinanze del castello di Balmoral. Questo luogo è molto apprezzato dalla Regina, ma non solo. Infatti, in passato venivano a trovare la Regina qui anche Diana e Carlo.

Fra i tanti altri possedimenti della Casa Reale inglese c’è anche il noto Kensington Palace, luogo nel quale vivono William e Kate insieme ai loro tre figli. Frogmore Cottage è il cottage posto nel parco del Castello di Windsor. Questo posto – ricco di dieci stanze – era stata la residenza di Meghan ed Harry prima della loro partenza per gli Stati Uniti d’America.

Un’altra residenza, Clarence House, è famosa per essere stata molto frequentata da Carlo e Camilla, dopo il loro matrimonio nel 2005. La residenza è situata a Londra. Ma Carlo e Camilla hanno anche un’altra residenza preferita. Si tratta di Highgrove House, situato nel Gloucestershire! Siamo certi che non eravate a conoscenza di tutte queste residenze della Royal Family!