Rivelata la passione segreta della principessa Charlotte: diventerà una campionessa?

La principessa Charlotte potrebbe stravolgere le convenzioni accettate dalla Royal Family? Rivelato quale potrebbe essere il suo futuro

In occasione del Giubileo di Platino in tantissimi hanno notato molte somiglianze tra l’attitudine della principessa Charlotte e della mamma Kate Middleton. Quasi due gocce d’acqua nei modi di comportarsi e di salutare la folla festante, segnale del fatto che la secondogenita della Duchessa di Cambrige e del principe William sta imparando le regole del buon comportamento in occasione degli appuntamenti ufficiali della casa reale con grande serietà ed interesse. Ma a quanto pare la piccola avrebbe un sogno nel cassetto che nulla ha a che vedere con il mondo della monarchia.

La principessa Charlotte avrà un futuro nel mondo del calcio?

Charlotte pare infatti essere ben poco interessata al ‘mondo delle principesse’ fatto di eventi mondani, abiti da sera sempre diversi, balli di corte e, mostrando di avere un grande spirito rivoluzionario a dispetto della sua giovane età, sarebbe interessata a diventare nientemeno che una calciatrice. Ebbene sì, pur dovendo rispettare diverse rigide regole che l’etichetta della famiglia reale inglese impone a tutti i reali sin da quando sono dei bambini, e nonostante la linea di successione al trono preveda per lei un futuro già segnato, le propensioni della principessina sarebbero legate al mondo dello sport, e al gioco del pallone.

Se questo suo sogno dovesse essere assecondato dai genitori, dal nonno Carlo e dalla Regina Elisabetta, potrebbe trattarsi di una svolta decisamente rivoluzionaria per la Royal Family. Ad oggi sappiamo che George in futuro diventerà Re d’Inghilterra, mentre Charlotte potrebbe guardare altrove e spopolare in ambito sportivo e tra l’altro a quanto pare sarebbe già oggi un ottimo portiere; bisognerà invece attendere che inizi la scuola per capire quali saranno le propensioni del piccolo Louis che oggi ha 4 anni.

La rivelazione di William su Charlotte

A rivelare che la più grande passione di Charlotte è il calcio è stato proprio suo papà William nel corso di una visita alla squadra di calcio femminile inglese Lionesses avvenuta di recente. In tale occasione il Duca di Cambrdige ha spiegato che la figlia è appassionata a questo sport già da alcuni anni e che sta facendo pratica allenandosi con serietà e regolarità per diventare portiere.

Parole davvero inaspettate che vanno a rivoluzionare qualsiasi convenzione solitamente accettata dalla famiglia reale. “Charlotte – queste le parole di William – mi ha chiesto di riferirvi che è veramente brava in porta, mi ha detto ‘Per favore diglielo’. È una talento in erba per il futuro”.

Tanti appassionati di sport nella casa reale

Guardando agli altri reali però si scopre che Charlotte non è certamente la sola della famiglia Cambridge ad essere appassionata di calcio. Oltre ad essere un grande tifoso dell’Aston Villa, il padre William è infatti presidente della Football Association. Kate Middleton invece è molto brava a giocare a tennis e non finisce qui perchè sono tanti i reali innamorati dello sport.

Anche ‘zio’ Harry da anni gioca a Polo mentre la migliore in equitazione è Zara Tindall che ha conquistato una medaglia d’argento. Appassionata di cavalli, in sella ai quali monta sin da quando era una ragazzina, vi è poi nientemeno che la sovrana, la Regina Elisabetta.