“Ti rendi conto che c’è un cane sul tuo tetto?”: l’incredibile vicenda di una famiglia e di un cane sorprendente

Ogni cane emoziona e stupisce anche per alcuni comportamenti bizzarri e fuori dal comune ma alcuni ne hanno più di altri. È il caso di un golden retriever che ha la passione per i tetti

Una passione inconsueta che ha reso necessaria l’installazione di un cartello per non preoccupare il vicinato. Accade ad Austin in Texas e riguarda nientemeno che un cane, un golden retriever di nome Huckleberry che in molti, nel quartiere, hanno visto seduto sul tetto di una villa. Tanto da spingere la proprietaria ad installare un cartello fuori casa, dopo che alcuni dei suoi vicini hanno condiviso preoccupazioni in merito al comportamento insolito del suo cane.

Nel cartello la donna che spiegato che il suo golden retriever abbia la tendenza non solo ad uscire di casa ma a salire sul tetto dell’abitazione per osservare chi passa nella zona, assicurando che non si tratta di maltrattamento e che anzi il suo animale è al sicuro e ben curato.

Cane sul tetto di casa, la proprietaria costretta ad esporre un cartello

“Huckleberry è all’altezza del suo nome – recita il cartello – e ha imparato a saltare sul nostro tetto dal cortile. Non lo lasciamo mai nel cortile senza che qualcuno sia a casa. Non salterà giù a meno che non lo attiri con del cibo o una palla. Apprezziamo la tua preoccupazione, ma per favore non bussare alla nostra porta, sappiamo che è lassù! Ma sentiti libero di fotografarlo e condividerlo con il mondo!”.

Prima di installare l’insegna, la donna avrebbe ricevuto sulla sua porta da quattro a cinque persone a settimana, con la richiesta: “Ti rendi conto che c’è un cane sul tuo tetto?”. Adesso il numero si è ridotto ad una o due volte alla settimana, perchè non tutti si sono ancora accorti del cartello.

La proprietaria ha risposto alle domande su Reddit

Dopo che la foto del cane è stata condivisa su Reddit la donna ha iniziato a rispondere alle domande degli utenti in merito al bizzarro comportamento del suo cane. Quando le è stato chiesto se lo sente camminare intorno al tetto quando è al chiuso, lei ha detto: “Sì, è fastidioso, specialmente con un bambino che sta cercando di fare un pisolino.

Il peggio è quando qualcuno inizia a salutarlo con la mano e lui si precipita davanti alla casa, sono sorpresa che tutte le mie tegole siano ancora intatte”. E quando le è stato chiesto se avesse mai “fatto la cacca sul tetto”, ha scherzato: “Ora che l’hai detto… mi sono chiesta perché le mie grondaie sono state intasate e non ci sono alberi intorno a loro. ..” e ad un altro utente ha detto: “Abbaia a chi fa jogging per ottenere più attenzione, come se ne avesse bisogno”. Huckleberry ha la sua pagina Instagram personale , chiamata hucktheroofdog, e ha accumulato più di 38.4000 follower con le sue buffonate sul tetto. I suoi proprietari, di Austin, in Texas, hanno recentemente adottato un altro cane, di nome Bluebell, che ha già iniziato a seguire le orme di Huckleberry.