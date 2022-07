Kate Middleton, non tutti possono sedere accanto a lei: svelati i requisiti per la tribuna più prestigiosa

Pensate che l’accesso al Royal Box, dove poter guardare le partite del torneo di Wimbledon accanto alla Duchessa di Cambridge sia cosa solo per persone vicine a Kate? Non proprio: ecco quali sono i requisiti

Per molti potrebbe restare soltanto un sogno ma i più tenaci potrebbero riuscire a concretizzarlo vivendo per una volta nella vita un’esperienza unica nel suo genere, a pochi metri dalla Duchessa di Cambridge. Si chiama ‘Royal Box’ ed è una delle tribune più ambite non solo dagli appassionati sportivi ma anche dai fedelissimi della casa reale inglese: qui infatti è dove si siede Kate Middleton per assistere al Torneo di Wimbledon e, come in tanti hanno avuto modo di notare, molto spesso intorno a lei vi sono dei perfetti sconosciuti, persone che potrebbero avere titoli nobiliari o ruoli di un certo rilievo ma che non paiono essere imparentate o legate in alcun modo alla Duchessa.

Kate Middleton al torneo di Wimbledon, come sedersi accanto a lei

La presenza di Kate è legata al fatto che è la madrina del prestigioso club che ospita il torneo iniziato il 27 giugno ovvero l’All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC). Si tratta del terzo torneo del Grande Slam nonchè uno dei più celebri ed importanti eventi sportivi al mondo, della durata di due settimane, alla presenza dei tennisti più forti a livello internazionale. I vincitori verranno decretati nel secondo fine settimana del mese di luglio. E, per l’appunto, la presenza di volti ‘non vip’ seduti nelle tribune esclusive del torneo ha portato in tanti a domandarsi come abbiano fatto a sedersi accanto a Kate.

Come sedersi vicino a Kate Middleton, le regole

Dunque cerchiamo di dare risposta a questa domanda. Kate si siede nel Royal Box sul campo più prestigioso dei 18 utilizzati per organizzare la manifestazione ovvero il Centre Court e qui la futura regina assiste ai vari match. Si tratta complessivamente di meno di ottanta posti disponibili, per la precisione 74 poltroncine color verde scuro e molto comode, c’è da immaginarsi quindi che la selezione sia serratissima.

Per scoprire come e con quale criterio tali posti vengano assegnati per la verità non bisogna fare altro che recarsi sul sito ufficiale di Wimbledon, come sottolineato da Hello! Vi possono sedere amici ed ospiti di Wimbledon e, nella fattispecie “famiglie reali britanniche e d’oltremare, capi di governo, persone del mondo del tennis, partner commerciali, Forze Armate britanniche, importanti organizzazioni dei media, sostenitori del tennis e di altri ceti sociali”. Insomma a meno che non si abbia un legame diretto o indiretto con Philip Brook, il presidente dell’All England Club, difficilmente ci si riuscirà ad accaparrare uno degli ambiti seggiolini. Ma anche i suggerimenti dei membri del Comitato Organizzatore del torneo, della Lawn Tennis Association e di “altre fonti rilevanti” paiono avere un certo peso nei criteri di selezione.

Dress code e privilegi del Royal Box

Superato lo scoglio della selezione, il secondo passaggio consiste nel rispetto di un rigoroso dress code che prevede di indossare un abito elegante. Alle donne è consentito rinunciare al cappello dato che potrebbe coprire la visuale degli altri spettatori ma per l’uomo è d’obbligo indossare giacca e cravatta. Il biglietto per la Royal Box, infine, include anche l’invito alla Clubhouse per pranzo e tè a fine giornata. Ritrovandosi magari a degustare la propria bevanda accanto alla Duchessa…