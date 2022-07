Meghan ha bullizzato lo staff? L’ultima decisione della Regina scatena polemiche

Dalle presunte accuse di bullismo rivolte contro Meghan Markle sarebbe scaturita un’indagine interna a Buckingham Palace. Ma nelle ultime ore in merito ai risultati dell’inchiesta la regina avrebbe preso un’importante decisione

Non è più un segreto che negli scorsi mesi sia stata condotta, a Buckingham Palace, un’indagine interna legata a presunti atti di bullismo compiuti da Meghan Markle nei confronti del suo staff e riguardanti il periodo in cui abitava ancora nel Regno Unito.

Una vicenda che ha fatto molto discutere anche perchè divenuta di dominio pubblico dopo molteplici pubblicazioni da parte dei tabloid inglesi, sulla base di testimonianze (sempre da verificare) di persone che avrebbero lavorato con o per la Duchessa di Sussex, che hanno fornito un ritratto della Markle non propriamente simile a quello di una persona con la quale sia facile andare d’accordo. Si vocifera addirittura, anche se riscontri ufficiali non ve ne sono, che all’epoca tra i corridoi di Kensinghton Palace fossero soliti soprannominarla Me-gain (mi guadagno) per descriverne il carattere ambizioso e decisionista.

Meghan ha bullizzato lo staff? Gli esiti dell’indagine interna

“Tre colleghe dello staff erano state costrette dalla duchessa a lasciare il lavoro e la sua segretaria personale viveva sotto una costante pressione” sono state invece le parole pronunciate, sotto giuramento, dall’ex addetto alle pubbliche relazioni di Meghan, Jason Knauf, nel corso del processo contro il Mail on Sunday. Dichiarazioni che lasciano pensare ad un ambiente di lavoro tutt’altro che sereno, avvalorate da altre informazioni a riguardo riportate nel libro Battle of the brothers di Robert Lacey nel quale il modo di gestire il personale da parte della Markle viene addirittura considerata una delle motivazioni del distacco tra William ed Harry.

Le accuse di bullismo riguardanti i comportamenti di Meghan Markle risalgono in particolare al 2018 ed il primo a farle venire alla luce fu l’addetto stampa dei Sussex, il quale invio al segretario privato dei Duchi una missiva nella quale si diceva preoccupato per il modo con cui la moglie di Harry aveva trattato un membro dello staff parlando di “comportamento inconcepibile” e, per l’appunto, di “atti di bullismo”.

Da allora si sono susseguite diverse dichiarazioni da parte di membri del team i quali si sono detti “spaventati”, “scossi dalla paura” e addirittura “umiliati” o “ridotti in lacrime” in seguito alle “crudeltà emotive” di Meghan nei loro confronti, arrivando anche a “cacciare” alcuni di essi. Anche i numeri parlano chiaro: più di dieci membri dello staff sono stati, negli ultimi anni dei Sussex nel Regno Unito, sostituiti, elemento questo alquanto strano dato che solitamente si cerca di evitare continui cambiamenti fidelizzando lo staff per ragioni di privacy e fiducia.

Perchè i presunti atti di bullismo di Meghan sono un segreto di stato?

L’inchiesta interna sarebbe dunque stata ‘disposta’ nientemeno che dalla Regina Elisabetta incaricando privatamente uno studio legale e avrebbe fatto seguito proprio alle dichiarazioni di Knauf del 2021 e a quelle di altri due ex membri dello staff, avviata 15 mesi fa per cercare di fare chiarezza sulla situazione. La novità degli ultimi giorni però non farà piacere a molti: diverse testimonianze sono state raccolte ma, come comunicato da palazzo reale, nulla verrà reso pubblico ed anzi sarà secretato. Una sorta di segreto di stato che peraltro porterà i reali a non comunicare alcunchè nemmeno con il personale stesso coinvolto nell’indagine. Na ha dato notizia il Times e, stando ad indiscrezioni riportate da una persona interna a palazzo alla giornalista Katie Nicholl, vi sarebbero precise ragioni che riguardano proprio la sovrana. “La Regina sente che c’è già stato abbastanza dramma con i Sussex e, per questo, vuole che si tiri su una riga”. Insomma la volontà di non rendere pubblici gli esiti delle indagini sarebbe quella di evitare di gettare ulteriore benzina sul fuoco dopo mesi difficili mettendo in questo modo fine a chiacchiere e rumors. Per molti però questo andrebbe implicitamente ad avvalorare l’ipotesi di comportamenti poco consoni da parte della Markle nei confronti del personale.

Parla un esperto della Royal Family

Sulla questione si è espresso anche Richard Fitzwilliams, esperto della Royal Family, il quale ha fornito la sua spiegazione in merito alla decisione di Buckingham Palace di non pubblicare i risultati dell’indagine interna. si tratterebbe di un “ramoscello d’ulivo” per i duchi di Sussex, da parte della Famiglia Reale che si augura, in tal modo, che un domani, quando Harry deciderà di scrivere la sua biografia o di rilasciare altre interviste-bomba, possa tenerne conto evitando ulteriori speculazioni. Andare a diffondere ora tali risultati, al contrario, potrebbe rivelarsi dannosissimo rompendo definitivamente i rapporti tra le parti e rendendo impossibile qualsiasi ricucitura.