Allerta Telegram, fate attenzione! Le vostre chat non sono al sicuro – come proteggerle

Pare vi sia un problema di sicurezza della privacy per quanto riguarda le chat di Telegram: di cosa si tratta e come ci si può difendere.

Da qualche anno a questa parte WhatsApp non è più l’assoluto dominatore del mercato della messaggistica istantanea. I primi problemi sono iniziati quando l’app di proprietà di Zuckerberg ha inviato le nuove regole sulla privacy, obbligando di fatto i suoi utenti a sottoscriverle per poter continuare ad utilizzare il servizio. Un cambio di policy che era legato alla possibilità di attivare degli account business che, tra gli altri vantaggi, permettevano di collegare WhatsApp a Instagram e Facebook.

Il collegamento tra i tre social porta chiaramente ad un’unificazione delle chat ma anche ad una condivisione dei contatti e delle liste utenti. Inoltre le chat con gli account business vengono tracciate e rimangono nel database. Ciò che non è stato chiaro sin da subito è che il cambiamento avrebbe riguardato solo coloro che erano interessati all’account business, e quindi coloro che intenzionalmente richiedevano l’unificazione accedendo ai servizi dedicati a loro.

Il caos che si è generato in rete è stato tale da portare molti utenti a migrare a piattaforme concorrenti, principalmente verso Telegram. Questa infatti veniva ritenuta l’app maggiormente sicura per quanto riguarda il rispetto della privacy. Una sicurezza che per un periodo di tempo ha portato anche i malintenzionati ad utilizzarlo per scopi non propriamente leciti.

Telegram non è sicuro per la privacy? Solo per chi lo utilizza per fini illeciti

Ben presto sono emersi report sull’esistenza di chat pedopornografiche e chat in cui venivano condivise foto di nudo di ragazze che in teoria dovevano essere private. Insomma alcuni avevano scambiato la privacy come la possibilità di rimanere impuniti. Dopo le segnalazioni dei comportamenti illeciti, le chat incriminate sono state consegnate alle autorità competenti, il che dimostra che le chat possono essere messe a disposizione qualora venga violata la privacy o venga messa a rischio l’incolumità di qualcuno, specie se si tratta di bambini.

Il fatto che le chat possano essere controllate e possano essere diffuse se necessario ha fatto nascere, inspiegabilmente, il timore che tutte le chat non siano sicure e che anche le conversazioni che non contengono illeciti possano essere divulgate. In risposta alla crescente preoccupazione di una parte della propria community, Telegram ha chiarito che la privacy degli utenti è al sicuro e che solo in caso di ripetute segnalazioni di comportamenti illeciti viene effettuato un controllo e in caso fornito il contenuto alle autorità competenti.

Insomma si tratta di unulteriore strumento di tutela per la privacy e la sicurezza degli utenti e non al contrario di una falla nel sistema. Non c’è dunque motivo di preoccuparsi e l’unica cosa da fare per proteggersi dalla divulgazione e dal controllo delle chat è il non prendere parte a gruppi in cui vi siano contenuti illegali.