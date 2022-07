Denise Pipitone, Piera Maggio torna a farsi sentire: “sembravano agnellini”

Piera Maggio è tornata nuovamente al centro della cronaca, questa volta con un post che ha pubblicato sui social.

Non si è ancora arresa Piera Maggio, che ogni giorno continua imperterrita la ricerca della sua bimba, scomparsa il 1 settembre 2004.

Ora, Denise Pipitone avrebbe quasi 22 anni. Una storia, la sua, che tutti noi ancora ricordiamo, nonostante siano passati più di due decenni. Questo grazie anche alla mamma Piera, che tramite post e interviste, cerca sempre di lasciare il segno e ricordare la piccola Denise, di cui ancora non si sono trovate le tracce. In questi anni sono state molte le soffiate, che però si sono rivelate false o incomplete. La signora Maggio è tutt’ora molto attiva sui social, dove con il suo ultimo post, ha deciso di dire come la pensa veramente, una volta per tutte.

Piera Maggio non ce la fa e spiffera tutto

Sono passati ormai più di 20 anni dalla scomparsa della piccola Denise Pipitone, nata il 6 ottobre 2000.

Non si hanno più sue notizie dalla mattina del 1 settembre 2004, quando la piccola sarebbe scomparsa mentre giocava davanti a casa, nel paesino di Mazara del Vallo, un piccolo comune di Trapani. Denise è nata dalla relazione tra Piera Maggio e Pietro Pulizzi, ma all’anagrafe risultante figlia di Tony Pipitone, all’epoca sposato con Piera e all’oscuro di non essere il vero padre della piccola. L’ultima persona ad avvistarla fu la zia Giacoma, sorella della mamma, quando alle 11:45, aveva richiamato in casa per il pranzo il figlio che teneva compagnia alla piccola Denise.

Non è trascorso molto tempo da quando le ricerche della polizia si sono attivate e da quando i telegiornali nazionali hanno cominciato a diffondere la notizia della scomparsa. Nei mesi e negli anni successivi sono stati segnalati diversi avvistamenti ma purtroppo non hanno portato al ritrovamento della Pipitone. Secondo l’ipotesi investigativa, si sarebbe trattato di un rapimento da parte di diversi soggetti, tuttora rimasti anonimi. Addirittura, una delle possibili teorie coinvolgerebbe anche alcuni familiari della stessa Denise, ma ancora oggi questa teoria non è stata confermata.

Come accennato in precedenza, la Maggio è molto attiva sui social, dove giornalmente cerca di ringraziare le persone che l’hanno sostenuta finora e continuano ancora oggi ad appoggiarla. Anche l’ultimo post da lei postato non ha fatto eccezione. Qui ha dichiarato: “Sappiate che l’amore e il bene, vincono sempre sul male e la cattiveria”. Con ciò Piera Maggio ha cercato di sottolineare il fatto che è sempre cosa buona stare alla larga dalle persone false, diffidando quindi dai cattivi e dagli infausti.