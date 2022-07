Giorno dell’Indipendenza negli States, ecco come lo festeggia l’Ucrana – VIDEO

Il 4 luglio o Giorno dell’Indipendenza, non è stato festeggiato e celebrato nei soli Stati Uniti. Anche l’Ucraina ha voluto mostrare la loro vicinanza al Paese guidato da Biden

Un gesto simbolico di enorme importanza, arrivato nel bel mezzo di una guerra interminabile e nel Giorno dell’Indipendenza. È quello compiuto dalle forze armate ucraine che, il 4 luglio, hanno onorato gli Stati Uniti cantando l’inno nazionale statunitense e, nei minuti successivi, i video della celebrazione sono stati diffusi sui social. Quello compiuto dall’esercito del paese guidato dal presidente Zelensky è stato, di fatto, un tributo ai loro alleati statunitensi. Su Twitter, dove è stato postato il video, l’aviazione ucraina ha

scritto, “Happy Indipendence Day Usa, il canto dell’inno statunitense da parte dell’orchestra militare di UAarmny”.

Il presidente ucraino Zelensky ha fatto gli auguri al popolo degli Stati Uniti e al presidente Usa Biden per l’”Indipendence day”. Pubblicando su Twitter il seguente messaggio: “Buona Festa dell’Indipendenza al popolo Usa e @POTUS” srive Zelensky che aggiunge: “Auguro alle persone amiche degli Usa pace e prosperità. Apprezzo l’assistenza alla leadership degli Stati Uniti nella difesa dell’Ucraina e dei nostri valori comuni: Libertà, Democrazia e Indipendenza”.

Anton Gerashchenko, consigliere del ministro degli Affari interni dell’Ucraina, ha pubblicato un filmato della polizia ucraina affermando: “In onore della Giornata nazionale della polizia, gli agenti di polizia ucraini hanno cantato l’inno nazionale sul ponte Romaniv che i russi hanno bombardato. Il loro motto è servire e proteggere. Sono dei veri Guerrieri che hanno giurato di difendere l’Ucraina fino all’ultimo respiro. Gloria agli Eroi! #UcrainaVincerà”. “Oggi piango mentre guardo questo. Che coraggio hanno gli ucraini, e non lo vediamo nel nostro paese. Solo triste.” ha replicato un utente di nazionalità statunitense. Un altro utente ha risposto: “Voler morire per il proprio paese è davvero incredibile se ci si pensa. Tante vite perse…”

Le commemorazioni delle forze armate ucraine nel Giorno dell’Indipendenza degli Stati Uniti non vanno di pari passo con quanto deciso dal Cremlino. Il presidente russo Vladimir Putin non ha infatti inviato gli auguri al presidente Joe Biden per il 4 luglio “in quanto quest’anno rappresenta il culmine della politica di inimicizia degli Usa verso la Russia e delle politiche ostili di Washington”. Lo conferma ufficiale è arrivata dal portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, come riporta Interfax.

