Letizia Ortiz cede il passo: ecco chi ha superato la Regina di Spagna

Letizia Ortiz è pronta a cedere lo scettro: chi la succederà, però, è qualcuno che conosciamo fin troppo bene (lei compresa)…

Il mondo dei Reali è da sempre uno dei più osservati e chiacchierati e no, non parliamo soltanto dell’Inghilterra. Da un po’ di tempo a questa parte, infatti, anche la Famiglia Reale spagnola ha iniziato a suscitare non poca curiosità: in particolare, la classe innegabile della meravigliosa Letizia Ortiz ha stregato in moltissimi da diversi angoli del pianeta…

Da anni ormai, la Regina di Spagna detiene la corona (di nome e di fatto) in quanto reale più elegante e posata che ci sia ma in molti hanno notato che questa nomea, assunta quasi “di diritto”, potrebbe presto passare a qualcun altro, che Letizia conosce fin troppo bene.

Parliamo delle sue bellissime figlie: le principesse Leonor e Sofia di Spagna, frutto dell’amore della Regina con il Re Felipe VI. La donna, infatti, ha istruite le sue figlie per il meglio e, dopo tanto tempo lontane dai riflettori, hanno scelto di tornare in grande stile. Ve ne parliamo nel dettaglio scorrendo in basso…

Letizia di Spagna, ecco lo scatto che ha fatto parlare il web

Delle principesse spagnole non si sapeva granché, data la riservatezza che i loro genitori mantengono nei loro riguardi per preservare le loro vite. Di Leonor si sa che vive in Galles e frequenta l’ UWC Atlantic College. Abbiamo però avuto modo di rivederle in occasione dell’apparizione pubblica al teatro Canal de Madrid, lasciando tutti a bocca aperta…

Leonor e Sofia, che hanno adesso rispettivamente 16 e 15 anni, come potete vedere nello scatto, risultano completamente cresciute e cambiate dall’ultima volta che le avevano viste.

Nonostante non siano ancora maggiorenni, le ragazze sono addirittura più alte della loro mamma e no, non è affatto merito dei tacchi. Ma vediamo, appunto, cosa hanno scelto di indossare le principesse in occasione della loro prima apparizione in pubblico dopo tanto tempo.

Leonor si è affidata per l’occasione al brand Dandara, in particolare, ad un maxi abito chemisier sui toni del bianco e del bordeaux. A imperare, una stampa geometrica in all over. A chiudere la mise, delle espadrillas beige, perfettamente in tinta con la sua comoda tracolla beige.

Sofia, invece, ha scelto il “low cost”, dimostrando che si può essere un’icona fashion anche a basso costo. Il suo minidress floreale è firmato Zara ed era già stato indossato dalla sorella l’anno scorso, più o meno nello stesso periodo. Completano l’outfit, della espadrillas con zeppa e una giacca di jeans firmata Boss.