Pasticcio non c’è più – è morto a 83 anni: ecco chi era Silvano Orlandi, storico pasticcere apprezzato dai vip

Si è spento all’età di 83 anni uno dei pasticceri maggiormente apprezzati nel mondo dello spettacolo. Era famoso per le sue torte dal sapore eccezionale e dal design altamente scenografico. Un pezzo di storia dell’arte pasticcera italiana che se ne va. Nel 2018 Silvano Orlandi aveva anche realizzato una torta per l’attuale pontefice Papa Francesco!

Si è spento nella giornata di ieri Silvano Orlandi, pasticcere molto noto e benvoluto da tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo. Il decesso è avvenuto all’ospedale di Santa Maria Annunziata a Ponte a Niccheri, nel comune di Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze. Qui era ricoverato in seguito all’aggravarsi delle sue condizioni di salute.

Silvano Orlandi era nato 83 anni fa in provincia di Arezzo, precisamente a Pratovecchio. Era universalmente riconosciuto come uno dei pasticceri più bravi da tantissimi vip. Le sue creazioni hanno fatto la storia e il suo soprannome di ‘Pasticcio’ non era stato dato a caso al buon Silvano!

Il mondo della pasticceria è sempre stato la passione dell’uomo. Nel 1964 – insieme a sua moglie Carla – ha aperto una pasticceria tutta sua. Da quel momento in poi il suo successo è stato irrefrenabile. Lo scorso dicembre si era spenta anche sua moglie Carla. Silvano Orlandi è deceduto qualche mese più tardi lasciano i suoi tre figli Marco, Alessandro e Stefano. Insieme a sua moglie Carla, Silvano aveva passato in pratica tutta la sua vita.

Se ne va a 83 anni Silvano Orlandi, storico pasticcere dei vip

Nei suoi tantissimi anni di attività, Silvano Orlandi è stato uno dei pasticceri più apprezzati dai vip. Una moltitudine incredibile di creazioni pensate per deliziare appositamente tutti i palati e per rendere indimenticabili alcune manifestazioni. Per esempio, Orlandi è stato per ben 18 anni il pasticcere ufficiale della più importante e rinomata kermesse di bellezza del nostro Paese: Miss Italia.

Paolo Bonolis, Carlo Conti, Antonella Clerici, Leonardo Pieraccioni, Roberto Baggio, Rita Pavone. Sono questi solo alcuni dei tantissimi attori, presentatori, cantanti, sportivi che hanno apprezzato il rinomato pasticciere toscano! Le sue torte erano delle creazioni davvero scenografiche e dal design particolare. Erano apprezzate, ovviamente, anche per la loro squisitezza!

Una decina di anni fa Silvano Orlandi aveva anche scritto un libro sul suo conto intitolato ‘Mastro Pasticcio – Una vita di dolcezze’. Nella sua autobiografia aveva raccontato tantissimi aneddoti sulle sue realizzazioni nella sua lunghissima carriera. La sua ‘opera’ migliore – a detta sua – era stata quella realizzata in occasione di un Palio di Siena. Essa riguardava un’imponente creazione raffigurante un istrice di cioccolato utilizzato per abbellire una torta mastodontica di 6 metri x 3 in onore della contrada dell’Istrice!

Nel 2018 Orlandi balzò agli onori della cronaca anche per aver prodotto una delizia dolciaria esclusiva per Papa Francesco! Alla Rai aveva ricordato anche le sue celebri rose di marzapane. Queste le sue parole rilasciate in un’intervista di qualche anno fa: “Ne ho fatte alcune a matrimoni che risalgono a 50 anni e tuttora le conservano”.