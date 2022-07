Ricky Martin nei guai: ordinanza restrittiva contro l’artista – cosa ha combinato?

Il cantante portoricano è nei guai, essendo stato accusato, nel suo paese d’origine, di stalking da parte di un uomo. L’artista – grazie alla voce dei suoi legali – si è professato del tutto innocente: “Voci completamente infondate”.

Ricky Martin non sta passando un bel momento, a causa di alcune grane con la giustizia a Porto Rico. L’artista portoricano – considerato il ‘Re del Pop Latino’ – è stato accusato di violenza domestica e stalking da parte di un uomo del quale non si conosce l’identità. La polizia si è recata a casa dell’artista per consegnare l’ordine di natura restrittiva, ma – come confermato dalle autorità – “non è stata in grado di trovarlo”.

Ricky Martin dovrà comparire in tribunale all’udienza del 21 luglio. Gli avvocati del cantante portoricano sono già al lavoro per fare uscire ‘pulito’ il loro assistito. Le accuse verso l’artista sono state considerate del tutto inventate e prive di senso logico da parte dei suoi legali: “Sono completamente false e organizzate. Siamo molto fiduciosi che quando i fatti veri verranno fuori, il nostro il cliente Ricky Martin sarà vendicato”.

Il cantante classe 1971 non ha rilasciato alcuna dichiarazione circa queste accuse. Infatti, ha un procedimento in atto e, dunque, non può dire nulla a riguardo. Sui social, però, ha ringraziato i suoi followers per la vicinanza in questo difficile momento. Sono stati tantissimi i messaggi di solidarietà piovuti sulla pagina Instagram del cantante portoricano. Egli ha semplicemente detto che andrà a processo, affrontando questa battaglia con la massima responsabilità e fiducia nella giustizia!

Il ‘Re del Pop Latino’ accusato di stalking e violenza domestica

Ricky Martin nel 2010 ha fatto coming out, confessando al mondo intero la sua omosessualità. Lo ha fatto anche pubblicando una sua autobiografia – denominata ‘Me’ – nel quale ha parlato a chiare lettere di questo aspetto della sua vita privata. L’artista è sposato da 4 anni con l’artista Jwan Josef. I due sono anche genitori di quattro bambini.

Come detto, l’identità della persona che ha denunciato Ricky Martin non è nota. Comunque, è emerso che fra questo uomo ‘misterioso’ e Ricky Martin ci sarebbe stata una frequentazione di circa sette mesi finita qualche mese fa. L’uomo non si è rivolto direttamente alle autorità componenti per la denuncia, ma ha contattato subito il Tribunale di competenza. L’uomo ha ammesso che Ricky Martin lo avrebbe inondato di chiamate e di appostamenti sotto casa. Un vero e proprio stalking.

Ma non è l’unico guaio con la giustizia per Ricky Martin in questo periodo. Infatti, la sua ex manager lo ha accusato di mancato pagamento su alcune sue prestazioni. La somma che l’artista non avrebbe riconosciuto a Rebecca Druckler – questo il nome della ex manager – sarebbe superiore ai 3 milioni di dollari.