Allerta meteo, Italia nella morsa del caldo: oggi bollino rosso per 20 città

L’estate è arrivata decisamente in anticipo quest’anno e molte città italiane stanno vivendo un’afa terribile. Prese dalla morsa del caldo, oggi saranno da bollino rosso molti centri.

E’ scattata l’allerta meteo per il caldo in diverse città italiane: vediamo quali sono nel dettaglio quelle da bollino rosso, ovvero quelle in cui le temperature saranno decisamente al di sopra della media stagionale.

“Cerco l’estate tutto l’anno e all’improvviso eccola qua”, ricordate le parole di questa canzone di Adriano Celentano? Ebbene erano davvero profetiche perché quest’anno, il mese di giugno 2022, finirà sicuramente nella storia. E’ il più caldo dal 2003, con temperature nettamente al di sopra della media stagionale.

Caldo a giugno 2022: è allerta meteo e bollino rosso in alcune città d’Italia

Un caldo improvviso quello giunto nel mese di giugno in Italia, colpa dell’anticiclone Caronte che ha costretto diverse città italiane a fare i conti con temperature che hanno sfiorato i 40 gradi. Da Nord a Sud, sono diverse le città che oggi saranno da bollino rosso, per esse è scattata l’allerta meteo per il calore.

L’Italia quindi sarà assalita dal caldo ancora per molto tempo, almeno secondo l’ultimo bollette delle ondate di calore emanato dal Ministro della Salute. La situazione non è di certo delle migliori e ci prospetta ancora giornate roventi, in preda all’afa. Vediamo quali sono le città maggiormente interessante dal caldo record in Italia.

Per la giornata di oggi, martedì 5 luglio, le città più calde, da bollino rosso, con allerta di livello 3 sono 20, ovvero due in meno rispetto a quelle di ieri. Sono Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. Per la giornata di mercoledì, 6 luglio, scenderanno ancora le città da bollino rosso che restano Cagliari, Catania, Frosinone, Messina, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Rieti e Roma.

A parte qualche città del centro infatti il caldo resisterà ancora molto soprattutto al Sud Italia dove le città interessate da bollino rosso raggiungeranno temperature sui 40 gradi. Hanno un elevato rischio dovuto al caldo che persiste da più di 3 giorni.

Mentre al Nord infatti sono arrivati i primi temporali, che hanno leggermente abbassato le temperature bollenti, il Centro e il Sud Italia sono ancora nella morsa del caldo incessante. E, quanto pare, ci vorrà ancora del tempo prima che possa arrivare un po’ di fresco su tutto il paese. Non ci resta che attendere l’arrivo di una corrente d’aria più fredda!