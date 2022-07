Chi è il membro più libero della Royal Family? Una vera sorpresa – è una principessa

In molti si domandano, date le rigide regole della casa reale inglese, chi tra i reali della Royal Family sia il più libero e senza vincoli. Tenetevi forte

Magari Kate Middleton avrebbe voluto esserlo ma, per ovvie ragioni, ha ritenuto che fosse meglio evitare, ritenendolo probabilmente un grosso azzardo considerato che lei è la futura regina del Regno Unito. Ma c’è chi, tra i membri della Royal Family, ha seguito una direzione diametralmente opposta ed oggi può vantarsi di essere con tutta probabilità la persona più libera della casa reale. Stiamo parlando di una principessa, ovvero di Beatrice di York e quella che fino a poco tempo fa era più che altro un’ipotesi può oggi essere considerata una certezza alla luce di quello che lei ed il marito hanno fatto di recente.

Chi è il membro più libero della Royal Family

La figlia di Sarah Ferguson e del principe Andrea lo ha infatti dimostrato in occasione del Festival di Glanstbury, l’evento più hippy del Regno Unito caratterizzato da arte a 360 gradi, dalla musica alla danza, dal teatro alla poesia con decine di spettacoli organizzati, nell’arco di cinque giorni, su un’area di 360 ettari. La prima edizione di questo festival venne organizzata, sempre nella tenuta di Worthy Fame nelle vicinanze di Pilton, immerso nelle campagne del Somerset, addirittura nel 1970 e l’edizione del 2022 ha visto la partecipazione della principessa Beatrice che ci si è presentata, senza porsi problema alcuno, con le gambe nude in bella mostra in compagnia del marito Edoardo Mapelli Mozzi.

Beatrice di York al festival più hippy del Regno Unito

Quello di Glastonbury è il più grande e celebrato festival della Gran Bretagna. Una manifestazione storica – la prima edizione risale al 1970 – che si svolge nella tenuta di Worthy Farm, nei pressi di Pilton, nel cuore della magnifica campagna del Somerset e con la misteriosa Glastonbury Tor sullo sfondo.

Il look di Beatrice di York a Glastonbury

Beatrice, senza imbarazzi, ha osato anche nel look scelto per l’occasione indossando cortissimi minidress in cotone verde ed un altro in jeans blu, senza calze e con la gambe in mostra. E poco conta se la sua carta di credito è stata ripetutamente rifiutata durante il pagamento in uno dei ristoranti di alto livello attivi all’interno dell’area del Festival, gli occhi di tutti erano puntati proprio sul loog di Beatrice e sui ‘segnali’ ad esso collegati. In molti infatti ritengono che abbia in tal modo voluto prendersi una sorta di rivincita. Basti pensare alle sue nozze del 2020, celebrate e in gran segreto per non mettere il principe Andrea, coinvolto nell’affare Epstein, in imbarazzo.

Beatrice si sente una donna libera, vuole godersi la vita

La situazione oggi è decisamente mutata e Beatrice si sente, seppur membro della Royal Family a tutti gli effetti, una donna libera desiderosa di godersi anche le piccole belle cose della vita. Un’attitudine molto diversa rispetto a quella della Duchessa Kate Middleton, che invece deve seguire scrupolosamente l’etichetta reale, prendere parte ad appuntamenti pubblici e curare il suo look rispettando le regole della casa reale. Beatrice ha deciso, e ne ha dato dimostrazione, di non farsi limitare da alcun tipo di pregiudizio o stereotipo, godendosi la sua famiglia, dal marito dalla figlia Sienna e al figlistro Wolfie e divertendosi partecipando a feste ed eventi che ama. E, infine, scegliendo il look che più preferisce senza farsi condizionare da nessuno. Proprio come accaduto pochi giorni fa.