Clamorosa in topless! Riconoscete la attrice famosa attrice che incanta tutti in versione Madre Natura

Bella, eterea e leggiadra, proprio come Madre Natura. Kate Hudson ha conquistato i social con il suo delicato scatto al mattino. Eppure, pare che qualcuno non abbia gradito molto il suo ultimo post.

Una moda per nulla passeggera associa capelli lunghi, selvaggi e dalle mille onde all’estate. In qualche modo, con la bella stagione è come se arrivasse anche il lato più bucolico e ribelle dentro ognuna di noi. E una chioma fluente non può che accompagnare questa condizione ancestrale, quasi da paradiso terrestre o – per i più nostalgici – da “Laguna Blu”, il film adolescenziale più famoso e imitato degli anni Ottanta.

Per chi non lo conoscesse, e quindi vuol dire che è meravigliosamente molto giovane, due bambini finiscono su un’isola deserta a seguito di un incidente sulla nave in cui viaggiavano. In quella condizione a contatto con la natura e alla scoperta di sé, i due bimbi crescono e diventano dei ragazzini di 15 anni dal look inconfondibile. La bellissima Brooke Shields ha una lunghissima, e stranamente liscissima, chioma bionda che copre il suo seno acerbo.

In quest’ottica, anche l’attrice statunitense Kate Hudson non è stata assolutamente da meno, pubblicando su Instagram un post in cui, proprio come Madre Natura, si è mostrata bella, eterea e leggiadra, simile a una ninfa.

Tutti pazzi per Kate.. o forse no

Nella foto a coprire il suo delicato topless, compaiono solo lunghe ciocche di capelli bionde leggermente mosse e ancora scompigliate dalla notte precedente. Uno slip nero a vita alta completa lo scatto, mentre la Hudson sorseggia un caffè, mentre si gode i primi raggi di sole che baciano la sua finestra, come si legge anche nella caption sotto il post “Il sole è uscito e io bevo caffè”.

L’attrice – nominata agli Oscar nel 2001 come miglior attrice non protagonista per il film “Quasi famosi” – sembra quasi una ragazzina di vent’anni, eppure ne ha 43. Insomma, come Dorian Gray, ci sarà un quadro in soffitta che invecchia al posto suo, mentre lei resta una bellissima donna senza tempo.

Non potevano mancare, ovviamente, sotto al posto tanti commenti di apprezzamento per la bellissima Kate che si è mostrata senza filtri e fiera della donna che è. Ma oltre ai suoi fan, impazziti per la sua bellezza e audacia, anche altre star hanno commentato la foto dell’attrice, ammaliati anche loro dal suo look semplice e ancestrale. Michelle Pfeiffer e Selma Blair sono solo alcune delle attrici amiche della Hudson che hanno gradito lo scatto sensuale ed elegante.

Anche Janelle Monae, come riportato da ‘Today’, ha commentato: “Devo ricreare questa posa”. Insomma, il look ribelle e selvaggio piace proprio a tutti, o forse no. Qualcuno, infatti, sembra non aver gradito molto il post di Kate Hudson versione Madre Natura. Stiamo parlando del fratello dell’attrice, Tom, che ironicamente ha commentato il post con un secco “No”. Ma come la si pensi, la Hudson senza veli e senza trucco è davvero un esempio di libertà e accettazione del proprio corpo. E questo atteggiamento body positive e fiero non guasta, davvero, mai.