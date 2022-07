Gravi accuse su WIll Smith e moglie – hanno finanziato la scuola di una setta?

Smith nei guai. Pare che una scuola elementare privata fondata da Will e Jada Pinkett Smith fosse in realtà una sede Scientology, dove i bambini imparavano tutte le dottrine della controversa chiesa.

Torniamo a parlare della famiglia Smith e questa volta non per gli Oscar. Un’ex insegnante, infatti, ha lanciato pesanti accuse sulla New Village Leadership Academy, una scuola elementare privata, finanziata dagli Smith, che hanno donato nl 2007 una delle loro ville vuote a Calabasas, in California. Quasi 30 bambini hanno frequentato l’istituto, eppure l’istruzione imposta dalla New Village Leadership Academy sarebbe poco ortodossa.

In un articolo del ‘Sun’, si legge che la dott.ssa Mariappan “Jawa” Jawaharlal, preside associato e professoressa di ingegneria presso la California State University, è stata docente ospite di robotica per la NVLA dal 2008 al 2010. E ha lanciato delle accuse pesantissime alla coppia. Sembra, infatti, che agli insegnanti fosse stato imposto di includere nel loro programma scolastici anche i modelli educativi promossi da Scientology.

Ma non solo. La maggior parte dello staff era apertamente membro di Scientology; proprio per questo, molte immagini e libri scritti dal fondatore della chiesa, L. Ron Hubbard, erano esposti senza problemi in tutta la scuola. “Non ci sono dubbi, la New Village Leadership Academy era una scuola di Scientology. Questa era una scuola elementare, ma c’erano libri su Scientology in biblioteca e altrove”, ha confessato la professoressa intervistata dal Sun.

Gli Smith sotto attacco

“Potranno anche averlo negato, ma in quella scuola c’era sicuramente un’inclinazione drastica verso Scientology”, ha continuato la preside parlando di Will e Jada Smith che hanno sempre rigettato qualsiasi accusa in merito. Già solo due anni dopo la sua fondazione, la moglie di Will Smith aveva severamente criticato chiunque insinuasse una condotta poco cristallina all’interno della scuola, affermando con forza che non era un istituto a servizio di Scientology.

Eppure, anche la figlia Tom Cruise e Katie Holmes ha frequentato la New Village Leadership Academy e sappiamo bene quanto l’attore – che ha recentemente compiuto 60 anni – sia legato all’organizzazione. Ma altre testimonianze sostengono le accuse rivolte agli Smith. Come riportato sempre dal ‘Sun’, Jacqueline Olivier, che è stata la prima preside della NVLA, in precedenza aveva dichiarato che l’accademia era essenzialmente una scuola di Scientology.

Oltre a confermare la versione della dott.ssa Mariappan “Jawa” secondo cui immagini e libri di Hubbard venivano mostrati apertamente in giro per la scuola, la Olivier ha aggiunto che anche altre pratiche di Scientology facevano parte del programma scolastico, come la “Scala del tono emozionale” – un metodo scientologista per analizzare le emozioni di qualcuno – e il “debug”, in cui le barriere di una persona venivano abbattute.

La preside ha anche affermato che lei e altri insegnanti sono stati obbligati a seguire dei corsi presso il Celebrity Center di Scientology a Hollywood e anche presso l’Applied Scholastics, un gruppo affiliato a Scientology.

“La mia sensazione è che a Jada piacesse davvero e Will fosse una specie di qualsiasi cosa fosse, ma anche lui ha seguito tutti i corsi”, ha confessato ancora la preside al Sun. Tuttavia, malgrado entrambi siano amici di Tom Cruise, Will e Jada hanno negato a lungo di essere mai stati membri della chiesa, ammettendo però di essere incuriositi dagli insegnamenti di Scientology, tagliando però tutti i rapporti con la Chiesa nel 2015.