“Avrei preso un proiettile per lei”: la sconcertante confessione del famosissimo attore

L’attore più chiacchierato del momento si abbandona ad una confessione davvero profonda ma, in pochi secondi, ha cambiato le carte in tavola

Ryan Reynolds e Blake Lively sono ormai da mesi la coppia più osservata del web. Lei, dalla parte il Gossip Girl, ha letteralmente spiccato il volo e vanta una carriera costellata di successi, lui noto per lo più nei panni di Deadpool, ma non solo è stato recentemente ospite da David Letterman e si è abbandonato a delle confessioni molto intime…

Ma facciamo prima un piccolo passo indietro: ricordate come è nata la storia d’amore tra i due divi di Hollywood? Gli attori si sono conosciuti nel 2010, sul set di Lanterna Verde, ma erano entrambi già impegnati.

Lei stava con Penn Bagdley, suo collega su Gossip Girl, lui con l’iconica Scarlett Johansson. Col tempo, poi, entrambi sono tornati single e si sono reincontrati nel 2011 in un locale a Tribeca: così è sbocciato l’amore.

I due si sono sposati in gran segreto e hanno dato alla luce ben 3 figli, di cui l’ultima, la piccola Betty nata giusto qualche anno fa, nel 2019 (clicca qui per leggere di più in merito).

“Avrei preso un proiettile”: ecco cosa ha confessato l’attore

Ma veniamo a noi: l’attore, come già anticipato, è stato ospite presso il Late Night Show di David Letterman e ha scelto di mettersi completamente a nudo, lasciandosi andare a delle confessioni su sua moglie e la sua famiglia. Ti sveliamo cosa ha raccontato scorrendo in basso…

L’attore ha inziato col parlare al conduttore del rapporto con sua moglie Blake Lively, rendendo noto tutto l’amore che prova per lei: le dicevo che avrei preso un proiettile per lei, che non avrei mai potuto amare qualcosa più di quanto amo lei. Questo dicevo a mia moglie.

Queste le parole di Reynolds, che tuttavia ha continuato questa sorta di dichiarazione d’amore spostandosi su sua figlia, la piccola Betty: Il secondo che ho guardato la bambina negli occhi, in quell’esatto secondo sapevo che, se fossimo mai stati attaccati, avrei usato mia moglie come scudo umano per proteggerla!

Una dichiarazione che ha suscitato l’ilarità di tutti i presenti allo show, oltre che dimostrare con leggerezza tutto l’amore che l’attore prova nei confronti della sua amata famiglia. Certo, per molti non sono mancate le critiche ma si sa, essere un personaggio pubblico ha i suoi pro e i suoi contro.

E voi che ne pensate del suo discorso? Scorri in basso per ascoltare nel dettaglio le sue parole.