Telegram Premium, il prezzo vi sembra eccessivo? Ecco il trucco per pagarlo la metà

Siete anche voi utenti che utilizzano Telegram Premium? Una delle chat forse meno usate, ma che sta circolando molto soprattutto in determinati settori.

Volete utilizzare Telgram Premium senza pagare un prezzo eccessivo? Vi sveliamo un trucchetto molto utile per non pagare cifre record.

Utilizzate Telegram e non ti va la versione a pagamento? Ti possiamo svelare alcuni trucchetti per pagare di meno e usufruire ugualmente del servizio. La piattaforma ha infatti lanciato una versione non gratis per ampliare l’offerta di messaggistica. Ovviamente si tratta di un servizio non gratuito che offre qualche vantaggio in più rispetto a quello standard.

Telegram Premium: quanto costa il servizio extra? Trucchetti per pagare di meno

Nuove funzionalità, che però preferireste non pagare troppo. Allora scopriamo se è possibile aggirare il costo previsto da Telegram Premium. A quanto pare questa piattaforma viene utilizzata per lo più per il passaggio di dati, per scaricare materiale online. Proprio per questo motivo l’offerta Premium prevede di caricare fino a 4 GB di file a media e nello stesso tempo di ottenere un download decisamente più veloce.

Con la versione Premium si possono seguire fino a 1000 canali e creare 20 cartelle chat con 200 chat ciascuna. Al link si può aggiungere una bio consistente con un link e convertire i messaggi vociali in testo. Altre funzioni utili e disponibili solo nella versione Premium? Sticker esclusivi, emoji nuove, foto profilo animate e fino a 4 account. Tutto questo pagando solo circa 6 euro ogni mese. Ma, per risparmiare, abbiamo scovato per voi un trucchetto!

Non preoccupatativi perché il trucchetto per pagare di meno, e di usufruire ugualmente di tutti i servizi di Telegram Premium. è assolutamente legale. Ve lo spieghiamo bene. Se per abbonarsi basta pagare 5,99 euro al mese, potete trovare il modo per diminuire questa somma e pagare invece 2 euro in meno. Quindi ricapitolando: avrete Telegram Premium a soli 3,99 al mese. Come?

Per farlo bisogna semplicemente scaricare l’applicazione di Telegram ma dal sito ufficiale quindi senza passare per le classica Play Store oppure Apple store. Se già quindi siete in possesso di Telegram e lo avete scaricato dalle app ufficiali, vi conviene disinstallare l’applicazione. A questo punto potrete procedere con un nuovo download direttamente dal sito ufficiale Telegram.org. Dopo aver concesso i permessi non resta che installare nuovamente l’applicazione sul proprio smartphone.

Molto semplice vero? Con un piccolo accorgimento dunque potrete usufruire di tutti i servizi di Telegram Premium, ma pagando solo 3,99 euro ovvero il prezzo senza commissioni.