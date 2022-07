Fino a 600 euro di bonus in arrivo ad agosto: ma a chi spettano e che cosa fare per richiederlo?

E’ finalmente arrivato il tanto discusso bonus di 600 euro. Scopri con noi se rientri tra le persone idonee.

Il contributo fino a 600 euro rivolto a coloro che hanno bisogno di aiuto psicologico, sarebbe dovuto partire ad aprile, invece sembra che arriverà alla fine dell’estate.

Il decreto del Ministero della Salute che regola i bonus per gli psicologi è stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione è avvenuta il 27 giugno, un mese dopo la firma del Ministro della Salute, Roberto Speranza. Pertanto, dati i tempi tecnici richiesti dall’Inps per iniziare l’erogazione del bonus, è sempre più probabile che non si potrà far domanda prima della fine di agosto. Questo sarebbe ben 4 mesi dopo rispetto a quanto era stato previsto. Infatti, diversi rappresentanti della maggioranza parlavano di iniziare ad aprile.

A chi spetta il bonus di 600 euro?

Quest’anno il governo ha deciso di mettere a disposizione un totale di 20 milioni di euro. Metà di questa somma è destinata al rafforzamento della rete dei servizi sanitari nazionali e l’altra al “potenziamento dei servizi di salute mentale”, la cui importanza è stata messa in luce soprattutto durante la pandemia.

In base a questo finanziamento, ogni Regione contribuisce fino a 600 euro, per 12 sedute da 50 euro l’una ai “costi associati alle sedute di psicoterapia”. Ovviamente l’importo varia in base all’indice di reddito Isee. Coloro che hanno un indice di reddito pari o inferiore a 15. mila euro potranno richiedere l’importo massimo, a differenza invece di chi ce l’ha compreso tra i 30 mila e i 50 mila euro. Questi ultimi avranno la possibilità di ottenere l’importo minio di 200 euro. Se l’ISE è pari o superiore a 50 mila, non si ha diritto al bonus. I potenziali beneficiari possono aggirarsi tra e 15 mila e le 20 mila persone.

La procedura sarà effettuata tramite l’INPS, come già accennato in precedenza, e le domande non possono ancora essere inviate in questa fase. L’Istituto annuncerà a breve la data di inizio, possibilmente entro i prossimi 30 giorni. Le domande possono essere inviate attraverso il portale dedicato dell’INPS, utilizzando un servizio di certificazione elettronica come lo Spid. Si ricorda che il bonus di 600 euro o della somma che vi spetta (sempre in base all’Isee) deve essere spesa entro sei mesi dal ricevimento della domanda. I professionisti iscritti all’Istituto degli Psicologi che partecipano a questa iniziativa saranno remunerati dall’INPS stesso.