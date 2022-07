Camilla finisce in copertina – ma non immaginerete mai chi le ha scattato la foto

Camilla è la star di copertina dell’ultimo numero della rivista Country Life, e il fotografo dietro la sua immagine di copertina è nientemeno che Kate Middleton. Ecco quali sono i motivi

Due future regine hanno unito le forze, una davanti ed una dietro l’obiettivo, per un’edizione speciale dedicata all’anniversario della rivista Country Life. La Duchessa di Cornovaglia è infatti diventata la ‘star’ di copertina dell’edizione commemorativa del magazine in occasione del suo 75esimo compleanno e 125esimo anniversario della rivista, che verrà pubblicata nei prossimi giorni.

E Camilla ha voluto condividere questo onore: ha infatti chiesto personalmente a Kate Middleton, 40 anni, di immortalarla in foto nei giardini di Raymill, la casa di Camilla nel Wiltshire, ed i risultati del lavoro della Duchessa di Cambridge potranno essere ammirati sulla rivista, in copertina ma anche al suo interno. Kate infatti è un’appassionata fotografa amatoriale e pubblica regolarmente gli scatti fatti ai suoi figli in occasione dei loro compleanni o di ricorrenze speciali, ed è un membro della Royal Photographic Society.

Camilla sulla copertina di una rivista, ecco chi è l’autrice dello scatto

L’immagine di copertina, già resa nota, mostra Camilla rilassata e sorridente con indosso un abito a fiori bianco e blu ed un cardigan, seduta su una panchina con un trug (un cesto vintage) pieno di pelargoni pronti per essere piantati. In un’altro scatto realizzato da Kate Camilla cammina tra file di nontiscordardime nella sua casa di campagna. Mark Hedges, redattore capo della rivista Country Life, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di vedere la Duchessa di Cornovaglia Camilla catturata così magnificamente dalla fotografa reale, la duchessa di Cambridge.

“Sappiamo che questa è la prima volta che un ritratto formale della duchessa di Cornovaglia è stato scattato dalla duchessa di Cambridge per una rivista e siamo onorati di essere stati scelti per essere i primi a pubblicare questa bellissima fotografia. Le fotografie sono superbe e saremmo lieti di offrire alla Duchessa di Cambridge un’altra commissione!”.

Kate Middleton è una grande appassionata di fotografia

La duchessa è il quarto ospite reale, dopo Carlo, comparso due volte in copertina sulla rivista: in occasione del suo 65° compleanno nel novembre 2013 e del suo 70° nel 2018, il numero più venduto di tutti i tempi. Nel 2020, la Princess Royal ha ideato il numero del 29 luglio, un altro bestseller, per commemorare il suo 70° compleanno.

L’edizione di Country Life curata da Camilla uscirà mercoledì ed è molto attesa dagli inglesi che hanno comunque potuto vederne un’anticipazione pubblicata sulla pagina Twitter ufficiale di Carlo e Camilla. Inoltre nei prossimi giorni verrà trasmesso su ITV un documentario sul lavoro di Camilla come ospite ed editor della rivista. Il documentario è stato descritto come “uno spaccato unico della nostra futura regina, mentre si immerge nelle sue passioni personali e si impegna con alcune delle persone a lei più vicine”.