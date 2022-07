Hai mai visto casa di Elena Santarelli? Una reggia con vista panoramica su Roma

Un attico con terrazza gigante e vista panoramica sul centro di Roma, una regga dallo stile moderno: ecco la casa di Elena Santarelli.

Qualcuno la ricorda ancora come la valletta di L’eredità e Stadio Sprint ma di strada Elena Santarelli ne ha fatta e molta, tanto che la sua vita spesso si rivela essere una vera e propria cartina tornasole di tutta questa irrefrenabile carriera.

Non può del resto che esser una donna di successo quella che occupa la meravigliosa casa con terrazza gigante e vista panoramica che stiamo per presentarvi oggi.

Elena Santarelli vive infatti con la famiglia in una magnifica casa nel centro di Roma. La showgirl è solita mostrarla spesso sui propri profili social, tra foto e video che la immortalano mentre posa in salone o seduta presso la grandissima terrazza che completa l’appartamento.

Una residenza che senza dubbio merita di esser conosciuta un po’ meglio e oggi ci proviamo insieme.

Casa di Elena Santarelli è una regia di design

Panorama mozzafiato e grande luminosità caratterizzano la casa di Elena Santarelli a Roma.

La maggior parte delle immagini condivise da Elena Santarelli la ritraggono in salone o in terrazza. Il primo è un ambiente di design, molto ampio e caratterizzato da grandi vetrate, un importante divano angolare e una scala dal profilo super moderno.

Ambiente molto ampio è però anche la cucina, grandissima e super accessoriata ma, soprattutto, con un’isola centrale perfetta per qualche aperitivo tra amici ma anche alcuni preziosi momenti in famiglia (pare che Corradi ami cucinare per le sue donne).

In generale la casa denota il gusto raffinato della sua proprietaria, uno stile minimal ed elegante ma con qualche guizzo creativo, come il rossetto gigante che campeggia in zona tv.

Una appartamento di design, con vista mozzafiato su Roma e, soprattutto, con un interessante “dialogo” tra spazi interni e spazi esterni, dettaglio che non viene mai esaltato forse a sufficienza ma che invece è segno distintivo di una casa veramente contemporanea e di spessore.

Elena Santarelli è riuscita a centrare questo particolare obbiettivo alla perfezione e ciò le vale un vero e proprio plauso generale: la sua è una causa da 10 e lode. E brava la nostra Elena!