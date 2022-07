Disastro di nozze: ospite ubriaco provoca un incendio durante il ricevimento – VIDEO

Un uomo completamente ubriaco ha provocato un incendio con delle stelle filandi durante un ricevimento di nozze. Lo ha spento a mani nude e come se niente fosse si è anche messo a ballare

Talvolta alle feste di matrimonio qualche ospite tende ad esagerare e, magari, alzare un pò troppo il gomito con il rischio di perdere il controllo e, come nella storia in questione, provocare un vero e proprio disastro. Un uomo, ospite al ricevimento di nozze, era infatti totalmente ubriaco quando ha preso delle stelle filanti tra le mani scatenando un violento incendio; dopo averle prese si è infatti messo in mostra davanti agli altri ospiti facendole ‘volteggiare’ mentre teneva i bastoncini di legno.

Ma pochi istanti dopo si è avvicinato ad una donna iniziando a ballare alle sue spalle non rendendosi conto che una delle sue mani, con in mano la stella filante, si è posata su materiale infiammabile, un centrotavola, che si trovava sopra ad una botte. Immediatamente si è scatenato un incendio, il tutto davanti agli altri ospiti increduli mentre l’uomo, che in quel momento non si era ancora accorto di nulla, ha continuato a ballare.

Ospite ubriaco rischia di mandare a rotoli il matrimonio – il video

Gli ospiti hanno immediatamente iniziato a cercare dell’acqua per spegnere le fiamme ma all’uomo sotto effetto dell’alcol è venuta un’idea “migliore”, usare le sue stesse mani e i piedi per cercare di esinguere il rogo da lui stesso provocato, rischiando di provocarsi gravi ustioni. Nel video lo si vede calpestare ciò che rimane delle fiamme e, pochi istanti dopo, riprendere a ballare come niente fosse. Il filmato è divenuto virale su Twitter con oltre 50mila retweet e quasi 400mila like, oltre a centinaia di commenti, ma è su TikTok che ha spopolato con oltre 15 milioni di visualizzazioni.

“È così che sto cercando di essere ubriaco al mio matrimonio”, è la didascalia in accompagnamento al video. Molto diversi i commenti, tra chi ha reagito con battute e chi invece ha lodato l’unica donna che sembra prendere l’intera situazione seriamente, sgridando l’autore del quasi-disastro. C’è anche chi fa notare che un’altra ospite, nel tentativo di spegnere le fiamme, ha quasi rischiato di andare a fuoco lei stessa a causa di un gesto brusco e potenzialmente molto pericoloso.

Altri incidenti analoghi ai matrimoni

Il grande giorno di una coppia è stato cancellato per la terza volta quando il locale ha preso fuoco, proprio mentre lo sposo ha iniziato ad accogliere i suoi ospiti. La sposa Amy Heath stava per lasciare la sua camera d’albergo quando sabato il tetto del We The Curious di Bristol ha preso fuoco. La polizia è intervenuta per evacuare tutti e la coppia è stata costretta a riorganizzarsi dopo che a causa del Covid avevano in precedenza annullato altre due volte le nozze.

Lo sposo James Leggett ha dichiarato: “Siamo entrambi affranti, ma l’amore e il supporto dei nostri amici e della nostra famiglia erano irreali. “La giornata è stata un vero turbine di emozioni. Quando abbiamo sentito che le foto e la torta erano state recuperate, e poi abbiamo visto i vigili del fuoco girare l’angolo con essa, è stato semplicemente indescrivibile”.