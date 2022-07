Instagram down 6 luglio, cosa sta succedendo? Panico tra gli influencer: la situazione al momento

Il social network Instagram sta dando problemi a tutta Italia, gli influencer sono entrati nel panico: cosa succede e come stanno le cose.

Se Facebook è il social con la maggiore base installata e TikTok quello in ascesa tra i più giovani, ancora oggi Instagram è quello di riferimento per la maggior parte delle persone e per chi lavora in questo ambito. Ne deriva che il malfunzionamento della piattaforma di Zuckerberg non è solo un problema per quegli utenti che vogliono passare del tempo osservato pagina e stories, ma anche e soprattutto per chi ci lavora.

I down delle piattaforme online sono un evento ciclico e impossibile da evitare del tutto. La navigazione e le operazioni possibili sul social sono infatti garantite da dei server dedicati e da un algoritmo, se i server o lo struttura del social hanno qualche problema, il risultato è che tutto si blocca finché il problema non viene trovato e fixato.

Secondo le segnalazioni giunte in queste ore, Instagram starebbe dando problemi praticamente in tutta Italia, in particolar modo dei centri abitati più popolosi. In base alle segnalazioni raccolte da Downdetector, ad esempio, notiamo che il maggior numero di problemi è stato segnalato a Milano, Roma, Napoli, Palermo e le città principali d’Italia.

Instagram down: cosa sta succedendo sul social?

Uno dei problemi maggiormente segnalati tra la notte scorsa e le prime ore di questa mattina è stato un malfunzionamento dei messaggi. Pare che molti utenti non riuscissero ad inviarli e che quando ci riuscivano questi scomparissero nel nulla. Osservando il grafico delle segnalazioni, in ogni caso, ci rendiamo conto che il maggior numero di problemi è stato registrato tra ieri sera e questa notte, mentre in mattinata il numero delle segnalazioni è sceso.

Le percentuali fornite dal sito ci informano anche del fatto che oltre il 50% degli utenti ha riscontrato un rallentamento del social nei caricamenti e che un buon 40% ha avuto problemi di funzionamento dell’app. Al momento non è chiaro se la situazione sia stata risolta, ma Instagram non ha ancora comunicato nulla sulle problematiche o sull’eventuale risoluzione delle stesse.

Facendo una prova in prima persona sul social, in effetti abbiamo riscontrato dei tempi di caricamento insolitamente lunghi, dunque è probabile che al momento il problema stia continuando a funestare gli utenti. E’ probabile che il disservizio venga sistemato nelle prossime ore e che sia Instagram stesso a comunicare che le problematiche sono state risolte.