La frustrazione di William catturata dalle telecamere: svelato il motivo della sua espressione

Sembra che la sua frustrazione abbia avuto la meglio su di lui mentre guardava il numero 1 britannico Cameron Norrie a Wimbledon. L’espressione del principe William ha fatto il giro del mondo

La frustrazione del principe William catturata dalle telecamera. Il Duca di Cambrdige non ha potuto trattenersi e la sua espressione, e le sue parole (una delle quali colorita) sono state immortalate in un video che rapidamente ha fatto il giro del mondo. È accaduto a Wimbledon durante un match del famoso torneo al quale William partecipava in veste di spettatore ospite. Stiamo parlando dello scontro dei quarti di finale che ha visto impegnato il numero 1 britannico Cameron Norrie. Il reale, 40 anni, è un grande fan dello sport e non ha potuto fare a meno di reagire quando il campione 26enne ha perso un punto contro il belga David Goffin, nella partita disputata martedì sera.

William frustrato impreca sugli spalti di Wimbledon, il motivo

E così mentre Norrie si allontanava frustrato dopo aver commesso un errore nel suo stesso servizio, la copertura della BBC ha immortalato un Duca altrettanto ‘infastidito’. Per una frazione di secondo William ha perso l’aplomb che caratterizza i reali inglesi durante gli appuntamenti ufficiali e si è lasciato andare ad una serie di scuotimenti di testa accompagnati da “No, no, no, f***” tra gli spettatori di Court One. Nel filmato caricato su Twitter dove ha ottenuto migliaia di like, commenti e retweet, lo si può vedere chiaramente scuotere la testa da una parte all’altra prima di pronunciare una presunta imprecazione mentre si raddrizza la cravatta.

William e Kate insieme per la semifinale

Norrie, nato in Sud Africa, ha lottato fino all’ultimo e alla fine ha battuto il suo avversario andando in semifinale contro il numero 3 del mondo Novak Djokovic. Il campione in carica, 35 anni, dalla Serbia, ha battuto l’italiano Jannik Sinner all’inizio della giornata. William era decisamente molto più rilassato durante quella partita, raggiunto dalla moglie Kate nel palco reale di Centre Court. I Cambridge sono stati entrambi visti sorridere mentre indossavano occhiali da sole per il loro primo viaggio all’All England Club dell’anno.

La reazione degli utenti di Twitter

Gli utenti di Twitter sono rimasti sbalorditi dall’imprecazione di William dopo che la clip è stata condivisa sui social media: questo perchè è davvero molto raro che il Duca di Cambridge abbia reazioni che si discostano dal suo ruolo reale.

Tuttavia, la maggior parte ha visto il lato divertente del breve spezzone video, contestualizzandolo nella situazione, ed infatti la maggior parte dei commenti sono positivi. Una persona ha scritto: “Sono così felice che sia umano”. Un altro ha detto: “È bello vedere dei sentimenti”. Alcuni hanno sottolineato che potrebbe aver detto “per l’amor del cielo” mentre la telecamera si interrompe abbastanza rapidamente, anche se la maggior parte non era convinta di questo propendendo più per la parolaccia.